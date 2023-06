ADIO ŠKOLO Proslavite kraj školske godine u Dalmalandu! Evo koje vas sve atrakcije čekaju u najzabavnijoj destinaciji na Jadranu!

Zazvonilo je posljednje zvono, došla je ljetna sezona i počeli su ljetni praznici! Konačno nas može preplaviti osjećaj bezbrižnosti, sreće i probuditi u nama avanturistu jer ljeto je vrijeme kada bi bili svugdje samo ne u kući.

Idealan odmor s djecom većina nas zamišlja bez pakiranja, bez natrpavanja dodacima za djecu, bez kuhanja i s puno maženja, smijanja i izležavanja. Ipak, sve jako dobro znamo kako izgleda “odmor” s djecom, stoga ovakva sanjarenja najčešće ostanu samo sanjarenja. Ili možda ne? Bezbrižni dani odmora, neovisno o vremenskoj prognozi? Odmor na kojem će uživati i roditelji i djeca moguć je, a mi bismo vam preporučili avanturu prepunu smjeha, zabave i druženja.

Nevjerojatne atrakcije, mnoštvo izazova i prekrasan pogled na obalu, Dalmaland je prava je oaza ugode s pogledom koji je čisti oporavak za tijelo i dušu.

Nakon školskih klupa, zabava se seli opet na uzburkana mora. More se dobro zagrijava kao i pirati koji vas čekaju sa svojim piratskim brodovima u Dalmalandu i zovu u ludu avanturu od 17.06 do 18.6.2023 divljim morima. Okupite obitelj i okušajte se u najzabavnijim bitkama na Jadranu. Topovi su dobro napunjeni i spremni da zašpricaju vaše protivnike. Ova zarazna atrakcija nasmijati će vas do suza i dobro osvježiti. I nisu samo topovi sa brodova, koji vas mogu dobro zaliti u opasnom Piratskom zaljevu. Tu su još dvije vanjske pucačke zone i ekipa koja dolazi sa Bumper Boatsa, okruglih čamčića naoružanima sa dobro dometnim topićima. Nakon osvježavajućih bitaka u Piratskom zaljevu, krenite u kuću straha. Ona će vas odmah „smrznuti“, jer vas tu čekaju sakriveni zombie pirati, koji vas žele dobro zastrašiti. Lako ćete je prepoznati, jer je krasi najveća mrtvačka glava sa nožem na Jadranu!

Naravno sve atrakcije raditi će punom parom, pa ukoliko vam još nije dosta osvježenja spustite se u bazen Atlantisom! I dobro ljuljajući piratski brod pružit će vam nezaboravno iskustvo vožnje nemirnim gusarskim valovitim morem. Dakle opasno piratsko more je odlučilo da vas dobro zabavi u pravom obiteljskom natjecanju!

Ako želite još pokoju zabavnu uspomenu ponijeti iz Dalmalanda zavirite u Škrinju s blagom. U ovoj trgovini pronaći ćete hi-tech igračke, didaktičke igračke, magnetiće, cool ruksake kao i “uradi sam” komplete za djecu, plišance, šalice, društvene igre, suvenire, koji će vam ostati kao trajno sjećanje na pustolovine u Dalamalandu.

Cjelokupni raspored tematskih vikenda u Dalmalandu, kao i sve druge bitne informacije, mogu se pronaći na službenoj stranici www.dalmaland.com.