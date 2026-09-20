Adio, lito: U utorak bura, u petak dugi rukavi. A onda? Nećete vjerovati, povratak...

Kalendarska (astronomska) jesen 2026. godine počinje u srijedu, 23. rujna, u 2 sata i 5 minuta po hrvatskom vremenu. Posljednjeg vikenda kalendarskog ljeta pratilo nas je većinom stabilno vrijeme s temperaturama zraka koje su više od prosjeka za dio godine.

Nedjelja je bila vruć dan na istoku Slavonije i Baranji, a u Kninu se temperatura popela do 29,5°Cu najtoplijem dijelu dana.

Da smo na pragu zadnje dekade rujna možda se može primijetiti isključivi po noćnim temperaturama. Tako je Donja Tijarica jutros mjerila 9°C, Nisko kraj Biska 10°C, Dolića Draga 11°C, a tradicionalno hladno šoltansko odnosno Grohotsko polje 12°C. Uz obalu i na otocima bilo je mahom od 17 do 21°C.

U novom tjednu bit će najviše stabilnog vremena, a tek povremeno i nižih temperatura zraka. To osobito vrijedi za utorak i srijedu kada će prolazno ojačati bura, a današnji prognostički modeli sugeriraju da bi petak mogao biti najhladniji dan tjedna i jedini s kišom. Naime, moguće je, bude ki kiše, da niti najviše dnevne temperature zraka uz obalu neće prelaziti 20°C, u Zagori 15°C, a u višim planinama bit će ispod 5°C. Kada se ovim temperaturama i oborina doda bura onda su dugački rukavi gotovo izvjesni.

No već za vikend slijedi povratak sunca, a u nedjelju i najviše dnevne temperature od 25 do 30°C.

Čini se da će nas takvo vrijeme pratiti i veći dio sljedećeg tjedna pa se već može govoriti da će se nakon temperaturnog šoka u petak odmah vratiti stabilno i toplo vrijeme u narodu poznatije kao bablje ljeto.

Opširniju prognozu za novi tjedan čitajte ujutro na Dalmaciji Danas, a do tada uživajte u današnjim prekrasnim bojama zalaska Sunca snimljenim sa Zvjezdanog sela Mosor.