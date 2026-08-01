Adidas i Hrvatski nogometni savez objavili višegodišnje partnerstvo

Adidas i Hrvatski nogometni savez (HNS) objavili su višegodišnje partnerstvo kojim adidas postaje službeni dobavljač sportske opreme i strateški partner svih hrvatskih nogometnih reprezentacija. Partnerstvo stupa na snagu danas i obuhvaća muške, ženske i mlađe uzraste reprezentacija te adidas tako postaje partner jedne od najuglednijih nogometnih reprezentacija na svijetu.

Hrvatski nogomet godinama potvrđuje svoju kvalitetu na najvećoj svjetskoj pozornici te uživa ugled izgrađen na tehničkoj izvrsnosti, natjecateljskom karakteru i prepoznatljivom nogometnom identitetu. Kroz ovo partnerstvo adidas i HNS zajednički će raditi na daljnjem razvoju hrvatskog nogometa te nadahnuti novu generaciju igrača i navijača diljem Hrvatske.

Uoči rujanskog reprezentativnog ciklusa, adidas i HNS predstavit će nove dresove, a hrvatska muška reprezentacija prvi put će zaigrati u novim garniturama tijekom utakmica UEFA Lige nacija.

Prva adidas x HNS kolekcija obuhvaća dresove za utakmice, opremu za trening te lifestyle liniju, a pratit će ju i posebna kampanja posvećena partnerstvu i hrvatskoj nogometnoj kulturi. Kolekcija spaja proizvode namijenjene vrhunskim sportskim performansama s odjevnim komadima za svakodnevni život, donoseći igračima i navijačima ponudu koja nadilazi granice samog terena.

„Ovo je važan trenutak za hrvatski nogomet i Hrvatski nogometni savez. Ponosni smo na sve što su naše reprezentacije postigle, ali jednako smo usmjereni na ono što je pred nama. adidas je jedan od vodećih svjetskih sportskih brendova, s bogatom nogometnom tradicijom i dokazanom predanošću izvrsnosti. Veseli nas početak ovog partnerstva i radujemo se zajedničkom radu na daljnjem razvoju hrvatskog nogometa na svim razinama“, izjavio je Marijan Kustić, predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza.

Kao vodeći svjetski nogometni brend, adidas je službeni partner najvažnijih međunarodnih nogometnih natjecanja, uključujući FIFA Svjetsko prvenstvo™, UEFA Europsko prvenstvo™ i UEFA Ligu prvaka™. Ujedno surađuje s nekim od najvećih svjetskih klubova te najboljim nogometašima i nogometašicama današnjice.

„Hrvatska je ispisala izvanrednu nogometnu priču i etablirala se kao jedna od najcjenjenijih reprezentacija u svijetu nogometa. Imamo veliko poštovanje prema strasti, talentu i ambiciji koji obilježavaju hrvatski nogomet te smo ponosni što započinjemo partnerstvo s Hrvatskim nogometnim savezom. Radujemo se godinama koje dolaze, podršci svim hrvatskim reprezentacijama i prilici da zajedno budemo dio njihova novog poglavlja“, izjavio je Sam Handy, generalni direktor adidas Footballa.

Partnerstvo potvrđuje zajedničku predanost adidasa i Hrvatskog nogometnog saveza razvoju hrvatskog nogometa, pružanju podrške sportašima na svim razinama te jačanju povezanosti između reprezentacija i njihovih navijača.

Objavu o višegodišnjem partnerstvu adidasa i Hrvatskog nogometnog saveza možete pogledati i na Instagram profilu @adidasfootball.