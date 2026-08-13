Adi Šoše i Saša Matić udružili glasove u pjesmi "Daljine"

Regionalna glazbena scena dobila je novi duet. Adi Šoše i Saša Matić predstavili su pjesmu "Daljine", koja spaja dva prepoznatljiva vokala, različite generacije i glazbene senzibilitete u zajedničku emotivnu priču. Za Adija Šošu suradnja sa Sašom Matićem ima posebno značenje, s obzirom na to da je, kako kaže, odrastao uz njegove pjesme.

"Saša je netko tko je tiho bio dio cijelog mog života jer sam odrastao uz njegove pjesme. Ova suradnja čini me beskrajno ponosnim i jedva čekam da izvedemo 'Daljine' uživo na nekom od koncerata", rekao je Šoše. Matić je, pak, istaknuo kako je Adijev poziv prihvatio sa zadovoljstvom, prepoznavši u mladom kolegi energiju koja ga je dodatno inspirirala. "Sretan sam što me Adi pozvao da zajedno otpjevamo 'Daljine'. Volim surađivati s mladim ljudima koji donose neku novu energiju, a Adi je zaista izuzetan umjetnik, s prepoznatljivom emocijom i glasom koji publika s razlogom voli", kazao je Matić.

Pjesma ga osvojila na prvo slušanje

Dodao je kako ga je pjesma privukla već pri prvom slušanju te da nije dvojio oko sudjelovanja u projektu.

"Pjesma mi se svidjela već na prvo slušanje i nisam imao dilemu trebam li biti dio ove priče. Mislim da smo spojili dvije različite energije na jedan lijep i, vjerujem, publici zanimljiv način. Nas je pjesma osvojila na prvu, a sada jedva čekamo čuti kako će je publika doživjeti. Vjerujem da će ljudi osjetiti ono što smo i mi osjetili dok smo je stvarali i da će je voljeti i dugo slušati", poručio je Matić. Autor pjesme "Daljine" je Amil Lojo, koji ujedno potpisuje i produkciju, dok je za vizualni dio projekta bila zadužena redateljica Karmen Obrdalj. Govoreći o nastanku pjesme i suradnji dvojice pjevača, Lojo kaže kako se cijela priča razvila prirodno. "Nekad se stvari jednostavno na kraju poslože baš onako kako i treba, a mislim da je to upravo bio slučaj s ovom pjesmom. Dva vrhunska vokala, dva različita karaktera i senzibiliteta, a zajedno jedna zaista posebna emocija...", rekao je Lojo.

Šošu početkom godine očekuje Arena Zagreb

Nova pjesma stiže uoči jednog od najvećih koraka u dosadašnjoj karijeri Adija Šoše. Početkom sljedeće godine očekuje ga njegov najveći samostalni koncert, koji će održati u Areni Zagreb, a ulaznice bi uskoro trebale biti puštene u prodaju.

Pjesma "Daljine" dostupna je i na YouTubeu.