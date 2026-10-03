Aca Lukas večeras treba napuniti Arenu, a sada šokirao porukom: "Hoće li koncerta biti, ovisi o njima"

Aca Lukas večeras, 3. listopada, trebao bi nastupiti u Areni Zagreb, no samo nekoliko sati prije koncerta pojavila se neizvjesnost oko njegova održavanja.

Srpski pjevač, pravog imena Aleksandar Vuksanović, oglasio se na Instagramu tvrdeći da je koncert praktički rasprodan, ali i poručio da njegov izlazak pred zagrebačku publiku ovisi o odnosu uprave Arene prema njemu i njegovu timu.

„Zagrebačka arena je rasprodana, ostalo je svega još 106 ulaznica. Da li će koncerta biti ili ne, zavisi isključivo od ljudskih i profesionalnih odnosa uprave Zagrebačke arene prema meni i mojoj producentskoj kući, kao i prema mom producentu Saši Mirkoviću“, napisao je Lukas.

Najavio je i što će učiniti u slučaju da večerašnji nastup ipak ne bude održan.

„Ukoliko koncerta ne bude bilo, odužit ćemo se Zagrepčanima kroz jedan veliki koncert na otvorenom koji će biti gratis za sve posjetitelje i poklonike moje glazbe. Sutra ćemo vas detaljnije obavijestiti o situaciji na press konferenciji ispred zagrebačke Arene“, poručio je.

O cijeloj situaciji oglasio se i njegov producent Saša Mirković, koji je posljednjih dana javno iznosio optužbe na račun uprave Arene Zagreb. Hype Production uputio je Zagrebačkom holdingu i zahtjev za pristup informacijama vezan uz upravljanje Arenom i dodjeljivanje termina, a odgovor zasad nije objavljen.

Unatoč Lukasovoj poruci, koncert u trenutku objave ovog teksta nije službeno označen kao otkazan. Arena Zagreb na svojim ga službenim stranicama i dalje ima u programu za 3. listopada, kao i Eventim, dok je na službenoj turističkoj stranici Zagreba početak nastupa naveden za 20 sati.

Koncert se mjesecima najavljivao kao Lukasov veliki povratak u Arenu Zagreb nakon gotovo četiri godine. Na repertoaru bi se trebali naći neki od njegovih najvećih hitova, među kojima su „Lična karta“, „Kafana na Balkanu“, „Pesma od bola“ i „Voliš li me“.

Hoće li Aca Lukas večeras doista izaći pred zagrebačku publiku, zasad ostaje neizvjesno.