AC HOTEL BY MARRIOTT ZAPOŠLJAVA: Pogledajte uvjete rada u najprestižnijem hotelskom lancu na svijetu

Marriott International, jedna od najprestižnijih svjetskih hotelskih grupacija, u Splitu je u ponedjeljak otvorila prvi AC Hotel by Marriott u Hrvatskoj i to u sklopu Westgate Towera, najvišeg domaćeg nebodera s kojeg se pruža spektakularni pogled na Jadransko more i čitavu splitsku panoramu.

GALERIJA Kliknite za pregled Foto: PRESS Foto: PRESS Foto: PRESS Foto: PRESS Foto: PRESS Foto: PRESS Foto: PRESS Foto: PRESS Foto: PRESS Foto: PRESS Foto: PRESS Foto: PRESS Foto: PRESS Foto: PRESS Foto: PRESS Foto: PRESS Foto: PRESS Foto: PRESS Foto: PRESS

AC Hotel by Marriott Split u srcu turističke sezone širi svoj tim i trenutno je otvoreno šest radnih mjesta za poziciju “sobarica”.

Ako želite svoju karijeru obogatiti iskustvom u globalnom hotelskom lancu, igrati glavnu ulogu u kreiranju nezaboravnog doživljaja te postati dio AC Hotel by Marriott tima javite se na oglas za posao slanjem životopisa putem e-mail adrese hr@acmarriottsplit.com, a u nastavku provjerite detalje oglasa.

Opis posla:

Čišćenje i pospremanje smještajnih jedinica

Čišćenje i održavanje radnog prostora i sredstava za rad

Komunikacija s gostima

Uvjeti:

Ljubaznost i gostoljubivost

Sklonost timskom radu

Poželjno iskustvo na sličnim pozicijama

“Nudimo cjelogodišnji posao, konkurentnu plaću i dodatne stimulacije u obliku mjesečnih nagrada. Također, tvrtka osigurava putne troškove i osigurava topli obrok”, istaknuli su iz menadžmenta AC Hotel by Marriott Split.

Inače, prvi hrvatski AC Hotel by Marriott Split kreiran je za moderne putnike s poduzetničkim duhom. Hotel ima 214 soba i apartmana i pet modularnih konferencijskih dvorana. Zahvaljujući specifičnom obliku ostakljenog tornja svaka soba u AC Hotelu by Marriott Split ima pogled na more i na impresivnu panoramu Splita čija je jezgra pod zaštitom UNESCO-a. Arhitektonska vrijednost Dalmatia Towera u kojem se nalazi hotel prepoznata je i dodjelom prestižnog međunarodnog priznanja 2022 European Property Awards tvrtki investitora Westgate Tower d.o.o.