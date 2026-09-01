A2 Dental stiže u Split: Iskusni tim otvara novi implantološki centar

Split će, s početkom rujna, dobiti novu adresu suvremene dentalne medicine.

A2 Dental, ordinacija s dugogodišnjim iskustvom rada u Trogiru, širi svoje poslovanje na Split i otvara novu ordinaciju na mjestu dosadašnjeg Spalato Dentala.

Za ovaj dobro uigrani tim širenje ne znači samo otvaranje još jedne stomatološke ordinacije već su ambicije A2 Dentala u Splitu razvijati prepoznatljiv implantološki centar, posebno usmjeren na složenije rehabilitacije, potpuno bezube pacijente te slučajeve u kojima klasična implantološka rješenja nisu uvijek moguća.

Ova strateška odluka rezultat je osluškivanja potreba pacijenata, a činjenica je da su mnogi splitski pacijenti “potezali” do Trogira kako bi se predali u ruke ovog dvojca koji se ne libi uhvatiti u koštac s problemima u ustima.

Iza A2 Dentala stoje dr. Alen Štrbac i dr. Ante Dundić, liječnici različitih područja interesa čija se znanja nadopunjuju - od implantologije i kompleksnih oralnih rehabilitacija, a za područje ortodoncije, estetske stomatologije i digital smile design zadužena je dr. Marija Cigić.

Fokus na implantologiji i kompleksnim slučajevima

Dr. Alen Štrbac i dr. Ante Dundić posebno su posvećeni implantologiji i suvremenim metodama rehabilitacije potpuno bezubih pacijenata.

Jedno od područja njihova rada je All-on-4 koncept, kojim se kod odgovarajućih pacijenata fiksni zubi mogu postaviti na četiri implantata. Posebno se bave i pacijentima s izrazitim nedostatkom kosti, kod kojih je potrebno tražiti individualna i naprednija implantološka rješenja.

U svom radu koriste i suvremene „no bone” pristupe, uključujući subperiostalne implantate, koji u određenim kompleksnim slučajevima mogu ponuditi terapijsku mogućnost pacijentima kod kojih nema dovoljno kosti za uobičajenu implantološku terapiju. “No bone” pristup čini ih jedinim stručnjacima koji na ovom području koriste tehniku koja i najtežim pacijentima omogućuje novi osmijeh. Kako sami kažu: “radimo najteže slučajeve - ono što nitko ne želi raditi, takvi pacijenti dolaze upravo nama i dobrodošli su”.

Svakoj terapiji prethode detaljna dijagnostika i individualno planiranje, jer, ističu u A2 Dentalu, isti postupak nije rješenje za svakog pacijenta. Cilj je pronaći terapiju koja će dugoročno pružiti funkcionalnost, stabilnost i prirodan estetski rezultat.

Prepoznatljiva uspješnost A2 Dentala upravo u takvim slučajevima od rujna će biti dostupna i na novoj splitskoj adresi.

Posebna pažnja prema pacijentima koji se boje stomatologa

Što je usluga bez pristupa i to onog koji je u tako stresnim situacijama usmjeren na iskustvo samog pacijenta, posebno kod dugotrajnijih i složenijih zahvata?

Iz tog razloga pacijentima je dostupna i mogućnost svjesne sedacije, kojom se kod osoba kojima je ona indicirana može smanjiti napetost i nelagodu tijekom stomatološkog ili implantološkog zahvata.

Za pacijente koji su godinama odgađali odlazak stomatologu upravo zbog straha, to može biti važan dio cjelokupnog pristupa terapiji.

Od implantologije do ortodoncije i estetike osmijeha

Dok su dr. Štrbac i dr. Dundić prvenstveno usmjereni na implantologiju, dr. Marija Cigić svoj profesionalni put razvija u području estetske stomatologije, ortodoncije i estetike lica.

Svoje znanje trenutačno dodatno nadograđuje na postdiplomskom studiju ortodoncije i dentofacijalne ortopedije na London Dental Instituteu, a kontinuirano sudjeluje i na međunarodnim edukacijama i stručnim seminarima.

U svom radu posebno naglašava važnost edukacije pacijenata i razumijevanja terapije prije donošenja odluke o zahvatu.

Spojem tih područja A2 Dental pacijentima omogućuje da na jednom mjestu dobiju cjelovit plan - od zdravlja i funkcije zuba do konačnog izgleda osmijeha.

U A2 Dentalu individualno planiranje čini temelj rada - bilo da je riječ o kompleksnoj implantološkoj rehabilitaciji, ortodontskoj terapiji ili dentalnim rješenjima koja mogu pomoći pacijentima s poremećajima disanja tijekom spavanja.

Dolazak u Split, za A2 Dental, nije početak priče, već strateška odluka za razvoj ordinacije koja djeluje godinama profilirajući se kao implantološki centar prepoznat i izvan granica Lijepe Naše.

Nova splitska lokacija omogućit će timu daljnji razvoj implantološkog segmenta i dostupnost pacijentima iz Splita i šire Dalmacije, uz zadržavanje individualnog pristupa na kojem su dosad gradili svoj rad.

A ako već neko vrijeme odgađate rješavanje problema sa zubima jer mislite da je vaš slučaj „prekompliciran“ ili vas jednostavno paralizira strah od stomatologa, možda je upravo ovo dobra prilika da barem pitate postoji li rješenje za vaš problem.

A2 Dental u Splitu možete pronaći na adresi Vrboran 39, u kvartu Kila, a sve informacije možete pronaći na web-u i društvenim mrežama.