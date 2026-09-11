A2 Dental otvorio ordinaciju u Splitu: Novi implantološki centar za All-on-4 i najzahtjevnije slučajeve

A2 Dental u Splitu svečano upriličio službeno otvorenje nove adrese o kojoj će se, sudeći prema atmosferi na svečanom otvorenju, još itekako pričati. A2 Dental preuzeo je Polikliniku Spalato s adresom Vrboran ul. 39 u Splitu, a večer je okupila brojne prijatelje, suradnike, pacijente, kolege iz struke i poznata lica splitskog društvenog života.

Kod ovakve priče važnije je što se nalazi iza lijepog interijera i proslave otvorenja, a A2 Dental ne krije poprilično ozbiljna stomatološka priča.

Nova splitska adresa, ali ne i početak priče

A2 Dental u Split ne dolazi kao početnik, iza ordinacije stoji tim s iskustvom i jasnom ambicijom da upravo splitska lokacija postane mjesto snažno usmjereno prema suvremenoj implantologiji i rješavanju kompleksnih stomatoloških slučajeva.

Na otvorenju je to sažeo i dr. Alen Štrbac.

„Za nas splitska adresa nije samo nova ordinacija, već nastavak priče na kojoj gradimo implantološki centar. Hvala svima koji su sudjelovali u tome da danas svečano otvorimo ova vrata, a posebno našim pacijentima na povjerenju. Veselimo se svemu što slijedi“, poručio je Štrbac.

Upravo je povjerenje pacijenata jedna od riječi koja se tijekom večeri najčešće spominjala jer koliko god stomatologija danas bila povezana s tehnologijom, dijagnostikom i sve naprednijim metodama liječenja, u A2 Dentalu naglašavaju da se njih odnos s pacijentom zasniva upravo na povjerenju.

„Ne bojimo se problema u ustima. Zapravo, najviše volimo izazove“

A ako postoji područje u kojem ovaj tim želi napraviti ozbiljan iskorak, onda su to upravo pacijenti čiji slučajevi nisu jednostavni.

Suvremena implantologija posljednjih je godina napravila ogroman pomak pa odgovor „nemate dovoljno kosti za implantate“ više ne mora nužno značiti kraj priče.

„U stomatologiji se posljednjih godina jako puno toga promijenilo. Danas možemo ponuditi rješenja i pacijentima koji su nekada dobivali odgovor da zbog nedostatka kosti ili složenosti slučaja nisu kandidati za implantološku terapiju“, istaknuo je dr. Ante Dundić.

Potom je filozofiju A2 Dental tima opisao puno jednostavnije.

„Svi koji nas poznaju, a osobito naši pacijenti, dobro znaju da se A2 Dental tim ne boji problema u ustima. Dapače, najviše volimo izazove. Upravo zato želimo da splitska adresa bude mjesto kojem se mogu obratiti pacijenti kojima trebaju rješenja od suvremene implantologije i All-on-4 terapija do najzahtjevnijih slučajeva“, rekao je Dundić.

Kad stomatologija više nije samo „popraviti zub“

Stomatologija odavno više nije samo odlazak liječniku onda kada zaboli zub. Digitalna dijagnostika, implantologija, protetska rješenja i suvremeni terapijski protokoli danas omogućuju da se pacijentu pristupi puno šire, a plan terapije prilagodi njegovoj situaciji, potrebama i mogućnostima.

Poseban naglasak u splitskoj ordinaciji bit će na implantologiji, All-on-4 terapijama i kompleksnim slučajevima kod kojih je potrebno pronaći individualno rješenje, uključujući i pacijente s nedostatkom kosti.

To, međutim, ne znači da su vrata rezervirana samo za „teške slučajeve“. Ideja je izgraditi ordinaciju kojoj se pacijent može obratiti za cjelovitu stomatološku skrb, uz kombinaciju stručnosti, suvremene tehnologije i pristupa u kojem se prije svega pokušava razumjeti što pacijentu zaista treba.

Split je dobio novu adresu, A2 Dental novo poglavlje

Svečano otvorenje zato nije bilo usmjereno samo na slavlje oko strateškog širenja poslovanja već prilika da A2 Dental predstavi smjer u kojem želi razvijati svoju splitsku priču.

U društvu brojnih uzvanika, ozbiljne teme o implantologiji i dentalnoj medicini barem su na jednu večer dobile nešto ležernije izdanje.

A2 Dental u Splitu možete pronaći na adresi Vrboran 39, u kvartu Kila, a sve informacije možete pronaći na web stranici i društvenim mrežama.