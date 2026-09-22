A1 ponovno otvorena za sva vozila, jak vjetar stvara probleme u priobalju

Autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje od 9:36 sati otvorena je za sve skupine vozila, no zbog vremenskih uvjeta brzina je ograničena na 80 kilometara na sat.

Jak vjetar i dalje stvara probleme na cestama u priobalju pa su na pojedinim dionicama na snazi zabrane za određene skupine vozila.

Samo za osobna vozila otvorene su omiška obilaznica (DC553), Paški most (DC106) i Dubrovački most (DC8).

Na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene zabranjen je promet autobusima na kat, vozilima s prikolicama i motociklima.

Povremena usporavanja bilježe se i zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije.

Vozače se poziva da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila.