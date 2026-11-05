"A vi Dalmoši? Cijeli život pričate da je ZG fuj. Zašto se tu pokapate?": Zagrepčanin otvorio Pandorinu kutiju, spomenuo čak i Mišu Kovača i Dina Dvornika

Jedna objava na Redditu otvorila je zanimljivu, ali i osjetljivu temu o odnosu Dalmatinaca prema Zagrebu i rodnom kraju. Autor objave zapitao se zašto brojni Dalmatinci koji žive u glavnom gradu neprestano ističu koliko je život na obali ljepši, a pritom ostaju u Zagrebu, kupuju stanove i ondje grade život. U raspravu je uključio i pitanje mjesta posljednjeg počivališta poznatih dalmatinskih glazbenika.

Na hrvatskom Redditu, u zajednici r/askcroatia, pojavila se objava pod naslovom „Jesam li mrzitelj? Ali mi ide na živac”, u kojoj je jedan korisnik iznio svoje nezadovoljstvo odnosom dijela Dalmatinaca prema Zagrebu.

Iako, kako navodi, ima brojne prijatelje i prijateljice iz Dalmacije, priznaje da mu nije jasno zašto ljudi koji su se preselili u Zagreb toliko često naglašavaju koliko im je ljepše u rodnom kraju.

"Ako vam je toliko lijepo u Dalmaciji, zašto živite u Zagrebu?"

„Ne mogu se načuditi (iako imam prijatelje i prijateljice iz Dalmacije) da se Dalmatinci vole šepuriti po ZG, a vole i to jako, ali cilo vrime pričaju: Ajme nema lipšeg mista od ST, ZD, ŠI, ah kako je tamo lipo i svaki vikend smo tamo?”, napisao je autor objave.

Potom je postavio pitanje koje je zapravo i središnja tema njegove objave.

„Pobogu ljudi zašto? Zašto onda tu živite? Zašto se tu pokapate?”, zapitao se.

Autor pritom tvrdi da se često susreće s Dalmatincima koji se žale na zagrebačku klimu, nedostatak sunca i gradske gužve, ali unatoč tome nastavljaju živjeti u glavnom gradu.

„A vi Dalmoši? Cijeli život pričate (a i moji prijatelji i prijateljice s kojima se jako često susrećem i družim) da vam je ZG fuj, da je zagušljiv, da nema sunca, da je kaos. A svi kupujete stanove u ZG, pa kako ako vam je tako odurna klima i grad?”, nastavio je.

Spomenuo Mišu Kovača i Dinu Dvornika

Posebnu pozornost privukao je dio objave u kojem se autor osvrnuo na mjesta posljednjeg počivališta poznatih dalmatinskih glazbenika.

Spomenuo je Mišu Kovača i Dinu Dvornika te se zapitao zašto su, unatoč snažnoj povezanosti s Dalmacijom, pokopani u Zagrebu.

„Pa kako i zašto, a toliko voliš Dalmaciju i svoj rodni grad?”, napisao je, dodajući da bi osobno želio biti pokopan u kraju za koji je cijeloga života govorio da mu pripada.

Njegovo pitanje otvara i širu temu osobnih i obiteljskih odluka o mjestu posljednjeg počivališta, koje ne moraju nužno odražavati nečiju ljubav prema rodnom kraju.

"Sva neslaganja prihvaćam"

Unatoč oštrom tonu, autor je na kraju naglasio da je spreman čuti drukčija mišljenja i objašnjenja.

„Neka ovo bude hejt i sveopći kaos i kritika, ali ne razumijem vas! Sva neslaganja prihvaćam, sve kritike prihvaćam, sva pljuvanja prihvaćam, vrlo sam tolerantna osoba, a vi se izjasnite i pojasnite mi ovo što ja ne razumijem”, zaključio je.

Objava otvara pitanje s kojim se mogu poistovjetiti brojni ljudi koji su zbog posla, obrazovanja ili obiteljskih razloga napustili rodni kraj. Život u drugom gradu ne mora značiti da su prestali voljeti mjesto iz kojeg potječu, baš kao što nostalgija za Dalmacijom ne mora značiti nezadovoljstvo životom u Zagrebu.

A što vi mislite? Mogu li Dalmatinci istodobno voljeti svoj rodni kraj i grad u kojem su odlučili živjeti ili razumijete kritiku autora objave?