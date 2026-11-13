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A, ludega vrimena: Na Dinari mećava i -5, na jugu Dalmacije +20. Krenula bura

Studeni je donio dašak zime u dijelu zemlje
nevrijeme

Ciklonalni centar u petak navečer prelazi preko srednjeg Jadrana, postupno se popunjavajući i prelazeći prema jugoistoku. Hladna fronta je dosegnula srednju Dalmaciju gdje krenuo izražena pad temperature zraka.

radarNa širem splitskom području iza 21 sat bilo je kiše, pljuskova i grmljavine. U isti termin vladaju velike temperaturne razlike; primjerice na jugu Dalmacije temperature zraka su do 21°C, a u zaleđu sjeverne Dalmacije su zimska 4 Celzijusova stupnja. Najhladniji je Sinjal gdje je temperatura pala na -6°C uz olujne udare bure i osjet hladnoće koji pada do -18°C.

takt

Na Dinari i Kamešnici pada gust snijeg. Snježna granica najniža je na zapadnom dijelu Dinare gdje se spustila na samo 600 metara nadmorske visine. U vrijeme pisanja teksta snježna granica je najviša na istoku Kamešnice, oko 1300 metara.

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Oborine su neravnomjerno raspoređene. Do 21 sat lokalno nije bilo značajnih oborina, no u većem dijelu Dalmacije pala je konkretna kiša. U šibenskom zaleđu palo je preko 50 litara po kvadratnom metru.

IZVJEŠĆE HAK-a u 21 sat

Zimski su uvjeti na pojedinim cestama kroz Gorski kotar, Hrvatsko primorje i Liku, uključujući i dionicu autoceste A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Kikovica i Bosiljevo II te staru cestu kroz Gorski kotar- DC3 Zdihovo-Stubica-Kikovica. Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje, a ponegdje ima i magle. Moguća je poledica te odroni. U priobalju puše bura, povremeno s olujnim i orkanskim udarima. U prekidu su pojedine trajektne, katamaranske i brodske linije. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila i na put ne kreću bez propisne zimske opreme.

U tijeku je čišćenje i posipavanje cesta u Lici i Gorskom kotaru. Upozoravamo vozače da ne pretječu vozila zimske službe na autocestama i prilagode način vožnje uvjetima na cesti.

Trenutno nema slobodnog cestovnog pravca za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez propisne zimske opreme iz smjera unutrašnjosti prema Hrvatskom primorju ili Istri, i obrnuto.

ZA SAV PROMET ZATVORENE SU:

autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje

Jadranska magistrala (DC8) između Karlobaga i Svete Marije Magdalene

SAMO ZA OSOBNA VOZILA OTVORENE SU:

autocesta A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Kikovica i Delnice

Jadranska magistrala između Senja i Karlobaga (DC8)

Paški most (DC106)

DC1 Očestovo-Knin

DC54 Maslenica-Zaton Obrovački

DC27Gračac-Donji Karin

DC25 Brušane-Karlobag

Subota donosi stabilizaciju vremenskih prilika pa će biti pretežno ili djelomično sunčano i suho. Puhat će do umjerena bura, jača još samo u noći. Najviše dnevne temperature bit će od 12 do 18°C.

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