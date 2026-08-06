A gdje je Hrvatska? Pogledajte koje su najtraženije europske destinacije ovog ljeta

Najveći turistički magnet i dalje je Španjolska, koja prednjači i po broju pretraga i po rezervacijama. Španjolske vlasti procjenjuju da bi tijekom 2026. zemlju moglo posjetiti čak 100 milijuna stranih turista, što bi bio novi rekord. S obzirom na to da Španjolska ima oko 48 milijuna stanovnika, broj posjetitelja bio bi više nego dvostruko veći od broja njezinih stanovnika.

Najveći rast interesa zabilježila je Češka, gdje je broj rezervacija porastao za 18 posto u odnosu na prošlu godinu. Slijede Island s rastom od 11 posto te Danska.

Sve više se posjećuju gradovi i sjever Europe

Analitičari ističu da se sve više putnika odlučuje za gradski turizam i odmor u prirodi sjeverne i srednje Europe, umjesto isključivo za klasične ljetne destinacije uz more.

Najveći porast rezervacija dolazi iz Japana, odakle je broj turista porastao za 19 posto, a više putovanja u Europu rezervirali su i građani Danske te Egipta.

Najviše putuju osobe u dobi između 46 i 65 godina, koje čine gotovo trećinu ukupne turističke potražnje, piše Nova.rs.

Top liste

Prema broju rezervacija, najpopularnije europske destinacije ovog ljeta su Španjolska, Italija, Francuska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Njemačka, Kazahstan, Turska, Portugal, Norveška i Grčka. Hrvatske nema na ovoj listi.

Španjolska je ujedno i najtraženija destinacija među putnicima koji planiraju odmor u Europi.

Najrezerviranije destinacije u Europi ovog ljeta:

Španjolska

Italija

Francuska

Ujedinjeno Kraljevstvo

Njemačka

Kazahstan

Turska

Portugal

Norveška

Grčka

Najtraženije europske destinacije:

Španjolska

Ujedinjeno Kraljevstvo

Italija

Francuska

Njemačka

Turska

Grčka

Portugal

Nizozemska