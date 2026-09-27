Novi udar na kućni budžet: Peleti poskupjeli do 40 posto, rastu i cijene drva

S približavanjem hladnijih dana mnogi već razmišljaju o tome kako će zagrijavati svoje domove i koliko će ih ove zime grijanje stajati. Cijene različitih energenata ponovno se razlikuju, a među najzanimljivijim podacima su oni o ogrjevu – drva su poskupjela oko 10 posto, dok su peleti u posljednje vrijeme skuplji i do 40 posto, piše HRT.

Za obitelj koja se grije na drva, ukupni trošak tijekom zime može dosegnuti više od 1500 eura, ovisno o potrebnoj količini i načinu grijanja. Iako su cijene porasle, drva su među energentima koji su ove godine imali nešto blaži rast cijene.

Paleta s nešto manje od dva prostorna metra cijepanih drva trenutačno stoji oko 220 eura. Upravo zbog relativno umjerenog poskupljenja u odnosu na druge energente, drva će i ove zime biti jedan od izbora brojnih kućanstava.

Peleti poskupjeli i do 40 posto

Osjetno veći rast bilježe peleti. Njihova cijena u posljednje je vrijeme porasla između 30 i 40 posto, a dodatni problem predstavlja i dostupnost sirovine.

Primjerice, paleta peleta težine 1170 kilograma, odnosno 78 vreća po 15 kilograma, dosad je s dostavom stajala oko 507 eura. Nova isporuka trebala bi biti skuplja i iznositi oko 540 eura.

To znači da će za punu paletu kupci ubuduće morati izdvojiti nekoliko desetaka eura više nego dosad, a prema trenutačnim najavama cijene bi mogle nastaviti rasti.

Grijanje na plin oko 2200 eura

Veći trošak čeka i kućanstva koja se griju na plin. Za sezonu grijanja potrebno je oko dvije tone, što prema aktualnim cijenama znači izdatak od približno 2200 eura.

Cijena plina trebala bi pritom dodatno porasti – s dosadašnjih oko 1,37 eura na približno 1,42 eura, što će se odraziti i na konačni trošak grijanja.

Neki se okreću solarnoj energiji

Dok se dio građana priprema za kupnju ogrjeva, drugi dugoročno pokušavaju smanjiti račune ulaganjem u vlastite izvore energije.

Jedan od primjera su solarne elektrane. Ugradnja dvaju solarnih postrojenja može stajati oko 35 tisuća eura, a procijenjeno vrijeme povrata ulaganja kreće se između osam i deset godina.

Nakon toga proizvedena električna energija može značajno smanjiti troškove kućanstva, zbog čega se solarna energija sve češće razmatra kao dugoročna alternativa klasičnim načinima grijanja i opskrbe energijom.

I ove će zime tako kućanstva birati između različitih načina grijanja, a konačni trošak ovisit će o vrsti energenta, potrošnji i veličini prostora koji treba zagrijavati. Za one koji se griju na drva i pelete, cijene ogrjeva već sada daju naslutiti da će priprema za zimu biti osjetna stavka kućnog budžeta.