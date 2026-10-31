Umro je Mišo Kovač, potvrđeno je iz krugova bliskih pjevaču za Dalmaciju Danas.

Mate Mišo Kovač, rođen 16. srpnja 1941. u Šibeniku, jedan je od najpopularnijih hrvatskih pjevača zabavne glazbe i najprodavanijih izvođača na prostoru bivše Jugoslavije. Tijekom karijere duge više od šest desetljeća stekao je status glazbene legende, a njegove pjesme postale su neizostavan dio dalmatinske i hrvatske glazbene baštine.

Djetinjstvo i počeci

Odrastao je u Šibeniku, u obitelji Jakova i Zrinke Kovač, uz brata Ratka i sestru Blanku. Završio je Industrijsku školu i izučio tapetarski zanat. Kao mladić bavio se nogometom i branio za juniorsku momčad Šibenika, sanjajući o nastupima za Hajduk, no ljubav prema glazbi postupno je prevladala.

Prve glazbene uspjehe ostvario je na natjecanjima mladih pjevača. Godine 1964. za Jugoton je snimio prvu malu gramofonsku ploču, s prepjevima pjesama Raya Charlesa i Tonyja Dallare. Uslijedili su nastupi na domaćim festivalima, a njegov snažan, prepoznatljiv glas ubrzo je privukao pozornost publike.

Uspon do glazbene zvijezde

Veliki proboj ostvario je 1969. godine pjesmom „Više se nećeš vratiti”, autora Đorđa Novkovića, s kojom je pobijedio na sarajevskom festivalu Vaš šlager sezone. Singl je prodan u približno pola milijuna primjeraka, a suradnja s Novkovićem obilježila je velik dio Kovačeve karijere.

Dvije godine poslije pobijedio je na Splitskom festivalu pjesmom „Proplakat će zora”, koja je dodatno učvrstila njegov status jednog od najvećih pjevača tadašnje države. Tijekom sedamdesetih i osamdesetih godina nizao je hitove, rasprodane koncerte i velike diskografske naklade.

Među njegovim najpoznatijim pjesmama su „Ostala si uvijek ista”, „Ako me ostaviš”, „Svi pjevaju, ja ne čujem”, „Ti si pjesma moje duše”, „Jedan dan života”, „Dalmacija u mom oku”, „Dalmatino” i „Vraćam ti se, Dalmacijo mati”. Njegov repertoar obilježavaju emotivne ljubavne pjesme, dalmatinski melos i snažna povezanost s publikom.

Privatni život i teške godine

Kovačev privatni život obilježile su i velike tragedije. Iz braka s Anitom Baturinom dobio je sina Edija i kćer Ivanu, koja se također bavi glazbom. Sin Edi preminuo je 1992. godine, a njegov gubitak duboko je pogodio pjevača i obitelj. Mišo je tijekom života prolazio i kroz ozbiljne zdravstvene te osobne krize, o kojima je javno govorio.

Unatoč teškim razdobljima, nastavio je snimati i nastupati. Krajem devedesetih objavio je album „Budi čovjek dobre volje”, a 2000. godine pobijedio je na Splitskom festivalu pjesmom „Vraćam ti se, Dalmacijo mati”. Iste godine snimio je i „Dalmatino”, jednu od pjesama koje su postale svojevrsni simbol Dalmacije.

Nagrade i nasljeđe

Mišo Kovač dobitnik je brojnih glazbenih i diskografskih priznanja, među kojima se ističe Porin za životno djelo 2012. godine. Njegova diskografija ubraja se među najprodavanije u povijesti domaće zabavne glazbe, a nastupi u velikim dvoranama desetljećima su okupljali publiku različitih generacija.

Njegova popularnost nadilazi same diskografske brojke. Prepoznatljivi brkovi, emotivna interpretacija, neposredan odnos s publikom i pjesme koje se pjevaju na koncertima, proslavama i stadionima učinili su ga jednim od najprepoznatljivijih simbola Dalmacije.