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95 osoba kažnjeno na drugoj večeri Ultre: Policija otkrila zbog čega

Policija se oglasila o drugoj večeri Ultre

Druga večer javnog okupljanja protekla je bez incidenata. Na mjestu održavanja javnog okupljanja, kao ni na području grada Splita nismo zabilježili značajnije sigurnosne događaje.

U segmentu suzbijanja zlouporaba droga provedeno je kriminalističko istraživanje nad tri osobe (dva hrvatska i jedan strani državljanin), a u tijeku je istraživanje nad još jednom osobom.


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Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su tri osobe počinile kaznena djela Neovlaštena proizvodnja i promet drogama iz čl. 190 st.2. Kaznenog zakona te će protiv njih biti podnesena kaznene prijave, a 95 osoba je sankcionirano zbog počinjenja prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporaba droga.

Dvanaest osoba je sankcionirano zbog prekršaja iz ostalih zakona, izvijestila je splitska policija.

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