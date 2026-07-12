95 osoba kažnjeno na drugoj večeri Ultre: Policija otkrila zbog čega

Druga večer javnog okupljanja protekla je bez incidenata. Na mjestu održavanja javnog okupljanja, kao ni na području grada Splita nismo zabilježili značajnije sigurnosne događaje.

U segmentu suzbijanja zlouporaba droga provedeno je kriminalističko istraživanje nad tri osobe (dva hrvatska i jedan strani državljanin), a u tijeku je istraživanje nad još jednom osobom.



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Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su tri osobe počinile kaznena djela Neovlaštena proizvodnja i promet drogama iz čl. 190 st.2. Kaznenog zakona te će protiv njih biti podnesena kaznene prijave, a 95 osoba je sankcionirano zbog počinjenja prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporaba droga.

Dvanaest osoba je sankcionirano zbog prekršaja iz ostalih zakona, izvijestila je splitska policija.