87.000 kilometara humanosti: Projekt 120 ulazi u završnicu

Prošlo je devet mjeseci otkako je splitski motoavanturist Željan Rakela pokrenuo humanitarni PROJEKT 120 – Bradata vožnja EXTREME u sklopu Bradate Aukcije, nesvakidašnji pothvat koji je spojio njegovu najveću strast – motociklizam – s velikim humanitarnim ciljem.

U devet mjeseci vožnje Rakela je imao čak 104 vozna dana, tijekom kojih je na svom BMW-u K 1600 B, nadimka Bumblebee, prešao nevjerojatnih 87.000 kilometara. No kilometri su u ovom projektu samo dio priče. Puno važnija brojka je ona koja govori o solidarnosti, a do sada je prikupljeno više od 340.000 eura donacija za Županijsku ligu protiv raka, s ciljem nabave uređaja za magnetsku rezonancu za potrebe onkološkog odjela KBC-a Split – Firule.

Od 120.000 do 365.000 eura

Kada je projekt pokrenut, cilj je bio ambiciozan: u 365 dana prijeći 120.000 kilometara i prikupiti 120.000 eura.

No kako je akcija odmicala, tako su rasli i rezultati, ali i Rake­lina ambicija. Prije nekoliko mjeseci podigao je ljestvicu na čak 365.000 eura u 365 dana.

Jedino što se nije promijenilo jest prvotni cilj od 120.000 kilometara.

A upravo taj cilj sada ulazi u najuzbudljiviju fazu.

Još 34.000 kilometara.

Do završetka akcije ostalo je manje od tri mjeseca. Rakelu tako čeka još jedan nevjerojatan izazov – na svom BMW-u K 1600 B „Bumblebee“ mora prijeći još približno 34.000 kilometara kako bi dosegnuo zacrtanih 120.000 km.

To znači da će završnica Projekta 120 biti jednako zahtjevna kao i sve što joj je prethodilo.

Kilometri, umor, vremenski uvjeti, koncentracija i stotine sati provedene na motociklu ponovno će biti stavljeni na kušnju. Ali Rakela već odavno ne vozi samo za sebe.

24.379 kilometara za 361 donatora.

Posebna priča unutar cijelog projekta nastala je posljednjih tjedana.

Rakela je posljednjih 24.379 kilometara posvetio čak 361 donatoru koji su svojim donacijama podržale Projekt 120. Njihove donacije zajedno iznose 24.379,76 €.

Ideja je jednostavna, ali snažna:

jedan euro – jedan kilometar.

Tako svaki donirani euro fizičkih osoba Rakela pretvara u kilometar na cesti. Njihove donacije više nisu samo brojke na računu – one postaju stvarni kilometri koje će on osobno odvoziti.

Za svakog od 361 donatora postoji tako posebna poveznica s cestom. Netko je donirao 5 eura, netko 50, netko 100, a netko više – ali svaki euro postaje dio zajedničke vožnje prema cilju.

Trag donatora ostaje na motoru

Projekt ima i posebnu simboliku za one koji su ga podržali većim iznosima.

Donatori koji su uplatili 1.000 eura i više dobivaju plaketu zahvalnicu i svoj potpis na motociklu. Moto klubovi koji su podržali projekt dobivaju priliku ostaviti i naljepnicu svog kluba na Bumblebeeju.

Tako motocikl koji svakodnevno prelazi tisuće kilometara postaje svojevrsna pokretna memorijalna knjiga Projekta 120, a na njemu ostaju imena, potpisi i znakovi ljudi i klubova koji su odlučili biti dio ove priče.

I upravo je u tome možda najveća vrijednost Projekta 120.

Iako na fotografijama i snimkama često vidimo Rakelu kako sam sjedi na svom BMW-u, iza svakog njegovog kilometra stoje ljudi koji su ga podržali.

Netko je dao euro. Netko deset. Netko stotinu. Netko tisuću. Netko je pomogao organizacijski, netko je otvorio vrata svog grada, kluba ili udruge.

Ali svi oni sudjeluju u istoj vožnji.

Rakela vozi kilometre, a ljudi mu ih daruju.

I zato je završnih 34.000 kilometara puno više od još jedne brojke na kilometarsatu. To je posljednja etapa jednogodišnjeg humanitarnog pothvata u kojem se motocikl pretvorio u sredstvo prikupljanja pomoći, a kilometri u simbol solidarnosti.

Do cilja je ostalo manje od tri mjeseca.

Još 34.000 kilometara i 25.000€

Još jedna velika borba.

I jedna velika želja – da se nakon 365 dana može reći:

120.000 kilometara je odvoženo.

365.000 eura je prikupljeno.

A iza svega ostaje nešto puno važnije, pomoć onima kojima je najpotrebnija.

PROJEKT 120 – Bradata vožnja EXTREME još traje, a Rakela i Bumblebee idu dalje nezaustavljivo do cilja ……. 🐝

Ukupno : 361 donator, a zbroj njihovih donacija je = 24.379,76 € 1. Ivan Baradić — 50 € 2. Marin Bilokapić — 20 € 3. Ante Gusić — 100 € 4. Joško Gović — 100 € 5. Juraj Maškarić — 10 € 6. Sanjin Dokoza — 150 € 7. Ivan Grčić — 50 € 8. Davor Gale — 30 € 9. Igor Šćepanović — 20 € 10. Sani Kadić — 100 € 11. Ante Gregović — 200 € 12. Emendatus — 100 € 13. Pavle Miranović — 20 € 14. Ivana Šavor — 50 € 15. Pavle Miranović — 20 € 16. Ivana Šavor — 50 € 17. Jadranka Svenšek — 10 € 18. Goran Milaković — 50 € 19. Hrvoje Beljan — 50 € 20. Danijela Cofek — 20 € 21. Borko Komesar — 50 € 22. Vedran Živaljić — 80 € 23. Ivan Ribarić — 10 € 24. Đani Eterović — 50 € 25. Ljiljana Blažeka — 100 € 26. Ivica Matešić — 50 € 27. Marino Rukavina — 20 € 28. Ana Topić — 10 € 29. Teodor Goričanec — 55 € 30. Zvezdana Gazdek — 5 € 31. Tihomir Blažeka — 10 € 32. Ivica Vorgic — 100 € 33. Tomislav Peček — 50 € 34. Mišo Trstenjak — 50 € 35. Marija Ferara — 10 € 36. Borislav Pedić — 20 € 37. Vjekoslav Sadak — 5 € 38. Marinko Petar Cifrek — 10 € 39. Ante Vuletić — 60 € 40. Blanša Puharić — 5 € 41. Toni Ivković — 10 € 42. Anđela Kralj — 10 € 43. Tomislav Gašpar — 50 € 44. Ante Dujić — 5 € 45. Nebojša Kovačević — 10 € 46. Mauro Pijević — 13 € 47. Ivan Bebić — 10 € 48. Magdalena Žarkov — 20 € 49. Zoran Kelin — 50 € 50. Jozo Škaro — 200 € 51. Silvija Bijelić — 4 € 52. Roland Iveljić — 50 € 53. Miho Kulušić — 20 € 54. Saša Krkeljaš — 20 € 55. Slađana Špehar — 10 € 56. Zdravko Pozaić — 10 € 57. Ana Marić — 2 € 58. Martina Vasiljević — 10 € 59. Leo Katušić — 30 € 60. Marija Vrsaljko — 1,26 € 61. Zoran Maranović — 10 € 62. Saša Bašić — 10 € 63. Ivan Čulić — 50 € 64. Marko Iveljić — 5 € 65. Domagoj Martinović — 24 € 66. Valentina Mijatović — 5 € 67. Dario Petovar — 5 € 68. Kristijan Slatković — 10 € 69. Krunoslav Marinić — 10 € 70. Srećko Pleština — 4 € 71. Marija Mihalić — 5 € 72. Lana Mačafat — 5 € 73. Marinka Žižak — 20 € 74. Marko Mravak — 50 € 75. Croatia Start d.o.o. — 310 € 76. Marija Kovačić Kokanović — 20 € 77. Ivan Francišković — 10 € 78. Nenad Škorić — 30 € 79. Tomislav Hlad — 5 € 80. Tatjana Cesar-Martinčević — 50 € 81. Petra Kečerin — 30 € 82. Darko Mutak — 10 € 83. Kruno Liposcak — 100 € 84. Ivan Guterman — 15 € 85. Martin Martinović — 22 € 86. Tina Taslak — 9 € 87. Zdravko Gnjidić — 80 € 88. Tomislav Matek — 10 € 89. Željko Fržop — 10 € 90. Tihomir Vicković — 10 € 91. Edo Halilovic i Dzevida Mehic — 10 € 92. Kalkulacija — 40 € 93. Kristijan Matahlija — 20 € 94. Ante Marić — 50 € 95. Luka Šimundić — 60 € 96. Eugen Šmajzl — 50 € 97. Zdravko Prša — 50 € 98. Mišo Rakušić — 100 € 99. Željana Mandalena Brkušić — 20 € 100. Biljana Stojanac — 15 € 101. Vladimir Malner — 5 € 102. Medina Malčinović — 5 € 103. Nedeljka Fišer — 10 € 104. Jurica Marasović — 60 € 105. Iva Botica — 60 € 106. Slađana Cirkvenčić — 10 € 107. Maja Bedić — 5 € 108. Jure Grgantov — 100 € 109. Dalibor Kolman — 50 € 110. Nediljko Najev — 200 € 111. Ivan Starčević — 100 € 112. Danijel (brat od Željke) — 50 € 113. Kalkulacija — 40 € 114. Mirjana Mladin — 100 € 115. Danijel Žohar — 10 € 116. Niko Bujas — 20 € 117. Vanja Španović — 10 € 118. Mario Mahenić — 20 € 119. Aspicio — 10 € 120. Duje Perišić — 20 € 121. Natalija Kolarić — 1 € 122. Damir Hajdarović — 10 € 123. Brankica Tolić — 34 € 124. Marija Brodarić — 3 € 125. Ivan Bubalo — 40 € 126. Marina Letić — 10 € 127. Mladen Šantek — 200 € 128. Ivana Latin — 10 € 129. Toni Carević — 100 € 130. Joško Matković — 150 € 131. Pivac, vl. Željko Tonšić — 100 € 132. Pero Marijančević — 100 € 133. Stipe Bošković — 100 € 134. Tončica Bulić — 10 € 135. Nina Omajev — 5 € 136. Frane Vukasović — 50 € 137. Ivo Brešković — 150 € 138. Vinko Dragičević — 100 € 139. Tomislava Matijević — 10 € 140. Toma Botica — 10 € 141. Vesna Jugović — 20 € 142. Marko Marinović — 100 € 143. Dino Frančeski — 100 € 144. Velimira Hržić — 50 € 145. Marija Matulić — 20 € 146. Jakov Martinović — 100 € 147. Vrilo, vl. Stjepan Dubravčić — 200 € 148. Tomislav Lerotić — 15 € 149. Dolores Dobrec — 10 € 150. Mirjana Ribarić — 30 € 151. Darko Sklepić — 100 € 152. Marijo, vl. Marijo Eterović — 50 € 153. Gordana Blazevic — 20 € 154. Josip Delić — 20 € 155. Dražen Lepen — 20 € 156. Josip Matulić — 50 € 157. Valentino Loborec — 300 € 158. Dražen Košćec — 100 € 159. M. K. Ren Ban — 400 € 160. Natalija Kuzmić — 15 € 161. Ivan Perinić — 100 € 162. Mirjam Đurišević — 100 € 163. Milivoj Fruk — 10 € 164. Dara Poljaković — 20 € 165. LNB - Com. uslužni obrt, — 300 € 166. Maša Hrustek Sobočan — 20 € 167. Edo Aganović — 50 € 168. Zdenko Kunac — 200 € 169. Elvis Novak — 20 € 170. Dražen Strahija — 100 € 171. Marina Žganec Lipić — 20 € 172. Denis Skelić — 100 € 173. Bruno Hlapčić — 50 € 174. Denis Skelić — 100 € 175. Bruno Hlapčić — 50 € 176. Vedran Rinčić — 50 € 177. Jetrima po svitu — 365 € 178. Saša Ujdurović — 40 € 179. Martin Martinović — 20 € 180. Josip Bačelić — 100 € 181. Ines Poslon — 5 € 182. Neimenovani uplatitelj — 101 € 183. Vladimir Stefanović — 10 € 184. Hrvoje Bašić — 50 € 185. Nenad Jerković — 100 € 186. Antonio Jakšić — 50 € 187. Endi Bulić — 50 € 188. Nikola Ljubomirac — 400 € 189. PP Brač — 335 € 190. Danijel Pupić — 30 € 191. Stjepan Marijanović — 100 € 192. SOMO — 200 € 193. Goodman Tech d.o.o. — 100 € 194. DVD „Grebaštica“ — 200 € 195. Ante Michieli Tomić — 100 € 196. MKŽ — 200 € 197. Borna Kokić — 30 € 198. Mario Kerežia — 20 € 199. Borna Kokić — 30 € 200. Ilija Vučemilović Šimunović — 100 € 201. Mirko Nemet — 10 € 202. Mario Špiljak — 30 € 203. Rina Matković — 20 € 204. Moto Klub Korčula — 300 € 205. Branko Radulović — 20 € 206. Rina Matković — 20 € 207. Moto Klub Korčula — 300 € 208. Toni Pavičić — 300 € 209. Marta Savić — 50 € 210. Petra Žampera Burmaz — 5 € 211. Kristina Lebedina — 50 € 212. Ivan Dominkovic — 100 € 213. Teo Dvornik — 50 € 214. Filip Jujnović — 15 € 215. Hana Uvanović — 20 € 216. Sabina Simonutti — 396 € 217. Igor Batić — 50 € 218. Luka Hrvoslav Perić — 20 € 219. Sven Bašić — 10 € 220. Tomislav Martinjak — 50 € 221. Ivan Husnjak — 5 € 222. Josip Perić — 20 € 223. Marko Iveljić — 30 € 224. Irena Turina Žilić — 10 € 225. Marko Števanja — 30 € 226. Vanja Jakovac — 50 € 227. Arijana Martinović — 15 € 228. Elmir Agić — 20 € 229. Damir Krnić — 100 € 230. Josip Krtalić — 200 € 231. Tomislav Kalauz — 100 € 232. Ivan Krnić — 50 € 233. Tonći Lasić — 50 € 234. Ivica Zulumović — 100 € 235. Zdravko Derk — 20 € 236. Matea Opačak — 20 € 237. Denis Boban — 20 € 238. Milan Veić — 50 € 239. Mate Vuković — 50 € 240. Alen Bečko — 100 € 241. Karmen Primorac — 10 € 242. Sanel Rekić — 50 € 243. Sanjin Badurina — 50 € 244. Sanjin Badurina — 50 € 245. Sanjin Badurina — 50 € 246. Sanjin Badurina — 50 € 247. Sanjin Badurina — 50 € 248. Sanjin Badurina — 50 € 249. Jere Pešić — 200 € 250. Matko Pašalić — 10 € 251. Marko Geržinić — 50 € 252. Elcon Geraetebau d.o.o. — 200 € 253. Vedrana Pivac — 20 € 254. Ivan Žigri — 20 € 255. Juraj Skračić — 200 € 256. Kristina Leko Miočević — 50 € 257. Ivica Panžić — 20 € 258. Andrej Šimunec — 50 € 259. Stjepan Pivalica — 10 € 260. Antonija Grubišić — 30 € 261. Kristijan Jurić — 200 € 262. Brizzo-Pet — 50 € 263. Ivan Banovac — 50 € 264. Ivan Banovac — 50 € 265. Jure Milić — 150 € 266. Miloš Grkinić — 10 € 267. Zoran Šijakov — 50 € 268. Toni Pehar — 20 € 269. Miloš Grkinić — 10 € 270. Frane Nikolić — 100 € 271. Nikica Petković — 50 € 272. Elvis Bektić — 20 € 273. Stipe Miličević — 20 € 274. Ivan Rančić — 50 € 275. Porat d.o.o. — 100 € 276. Marko Orlović — 100 € 277. Milena Mihaljević — 20 € 278. Jakov Knez — 100 € 279. Josip Kasalo — 100 € 280. Semag Banovac — 200 € 281. Andrej Tanfara — 200 € 282. Živana Alduk — 10 € 283. Ivica Rozga — 100 € 284. Ivica Rozga — 100 € 285. Željko Vrhovac — 100 € 286. Davor Matanić — 50 € 287. Martina Mustapić Glibota — 50 € 288. Dalibor Horvat — 20 € 289. Josip Bitunjac — 20 € 290. Jakov Svirčić — 50 € 291. Twenty Two d.o.o. — 200 € 292. Helena Mazarekić — 100 € 293. Marko Španja — 100 € 294. Siniša Kundid — 200 € 295. Dora Ivičević-Bakulić — 10 € 296. Gordan Kvesić — 50 € 297. Bože Ćubelić — 10 € 298. Jurica Petković — 50 € 299. Domagoj Maleš — 20 € 300. Ante Frankić — 100 € 301. Miloš Grkinić — 17,50 € 302. Anamarija Zekić — 10 € 303. Tereza Ivić — 50 € 304. Natural Living by Roso — 200 € 305. Damir Džeba — 250 € 306. Goran Španić — 100 € 307. Goran Španić — 100 € 308. Dario Pušić — 200 € 309. Dario Pušić — 50 € 310. Josip Sedlar — 50 € 311. Jelena Gabrić — 10 € 312. Matko Petričević — 20 € 313. Petra Drušković — 100 € 314. Tina Janković — 50 € 315. Tria Tempora j.d.o.o. — 50 € 316. Frano Vidić — 5 € 317. Hrvoje Starčević — 50 € 318. Tatjana Kostrenčić Janković — 5 € 319. Kevin Bogic — 5 € 320. Tomislav Duvnjak — 4 € 321. Damir Hrvatić — 30 € 322. Home Star j.d.o.o. — 100 € 323. E.M. & Associates d.o.o. — 100 € 324. Tamara Katić — 30 € 325. Stiven Karlović — 100 € 326. Ivica Marinac — 50 € 327. Mihovil Kovačević — 50 € 328. Matko Gović — 20 € 329. Hrvoje Beljan — 100 € 330. Matija Hrvatin — 50 € 331. Dražen Božić — 20 € 332. Mario Prkić — 50 € 333. Nikša Kovač-Levantin — 20 € 334. Filip Jujnović — 15 € 335. Ana Lea Težak — 5 € 336. Selma Rimanić — 50 € 337. Nikola Topalović — 100 € 338. Mia Lovrinčević — 20 € 339. Vinko Šeparović — 100 € 340. Daniel Lekić — 100 € 341. Moto Klub „Pikač Čakovec“ — 400 € 342. TZ Općine Bol — 200 € 343. Mario Mandarić — 100 € 344. Škafetin d.o.o. — 300 € 345. Josip Mikulandra — 50 € 346. Steger, vl. Zoran Malić — 100 € 347. Runolist, vl. Dušan Bobić — 200 € 348. Emil Brezac — 20 € 349. Stefan Faraguna — 100 € 350. Aleksandar Černilogar — 120 € 351. Dalibor Pjević — 50 € 352. Igor Bembić — 50 € 353. Siniša Mažar — 200 € 354. Maksim Čike — 10 € 355. Josip Slišković — 50 € 356. Mate Erceg — 150 € 357. Saša Vučjak — 100 € 358. Jozo Gudelj — 10 € 359. Ilonka Crnčević — 50 € 360. Ante Bonacin — 250 € 361. Milan Ndalin — 20 €