81-godišnjak iz Dalmacije ostao bez 17.250 eura

Policijski službenici Policijske postaje Ston razotkrili su investicijsku prijevaru u kojoj je 81-godišnji muškarac ostao bez 17.250 eura. Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prijevare uhićen je 45-godišnjak s područja Zagreba.
Prema informacijama policije, osumnjičeni je 81-godišnjaka doveo u zabludu obećavajući mu značajnu financijsku dobit ulaganjem u dionice i zlato.
Sve je počelo u svibnju ove godine, kada je stariji muškarac na internetu otvorio oglas koji je nudio mogućnost ulaganja u dionice i zlato. Nakon toga s njim je u kontakt stupila nepoznata osoba koja mu je predstavila navodno unosnu investicijsku priliku.
U više navrata uplatio 17.250 eura
Vjerujući obećanjima o zaradi, 81-godišnjak je prema dobivenim uputama u više navrata uplatio ukupno 17.250 eura.
Međutim, obećana dobit nikada nije isplaćena, a nije mu vraćen ni uloženi novac.
Shvativši da je najvjerojatnije prevaren, slučaj je krajem listopada prijavio policiji.
Policijski službenici ubrzo su identificirali i uhitili osumnjičenog 45-godišnjaka s područja Zagreba.
Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, protiv njega je podnesena kaznena prijava te je predan pritvorskoj jedinici Policijske uprave dubrovačko-neretvanske.
Policija upozorava: Ne nasjedajte na obećanja o brzoj i sigurnoj zaradi!
Iz policije ponovno upozoravaju građane na sve učestalije investicijske prijevare u kojima počinitelji koriste internetske oglase, društvene mreže, telefonske pozive i komunikacijske aplikacije kako bi došli do potencijalnih žrtava.
Prevaranti se često predstavljaju kao financijski savjetnici, investicijski stručnjaci ili posrednici, nudeći mogućnost brze i sigurne zarade.
Kako bi zadobili povjerenje građana, koriste uvjerljive prezentacije, lažne internetske platforme i obećanja o visokim prinosima uz minimalan ili nikakav rizik.
Kako se zaštititi od investicijskih prijevara?
Policija građanima savjetuje:
- Budite posebno oprezni prema ponudama koje obećavaju brzu, laku i zajamčenu zaradu.
- Ne donosite odluke o ulaganju pod pritiskom i ne pristajte na hitne uplate novca.
- Prije ulaganja provjerite vjerodostojnost osobe, tvrtke ili investicijske platforme.
- Ne uplaćujte novac nepoznatim osobama ni na neprovjerene račune.
- Nikome ne otkrivajte osobne podatke, podatke bankovnih kartica, pristupne kodove ili podatke za internetsko bankarstvo.
- Ne instalirajte aplikacije za udaljeni pristup na zahtjev nepoznatih osoba.
Ako sumnjate da ste postali žrtva prijevare, odmah kontaktirajte svoju banku i obavijestite policiju pozivom na broj 192 ili odlaskom u najbližu policijsku postaju.
Policija poziva građane na dodatan oprez pri donošenju financijskih odluka, osobito kada je riječ o ulaganjima koja obećavaju neuobičajeno visoku zaradu u kratkom vremenu.