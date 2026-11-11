81-godišnjak iz Dalmacije ostao bez 17.250 eura

Policijski službenici Policijske postaje Ston razotkrili su investicijsku prijevaru u kojoj je 81-godišnji muškarac ostao bez 17.250 eura. Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prijevare uhićen je 45-godišnjak s područja Zagreba.

Prema informacijama policije, osumnjičeni je 81-godišnjaka doveo u zabludu obećavajući mu značajnu financijsku dobit ulaganjem u dionice i zlato.

Sve je počelo u svibnju ove godine, kada je stariji muškarac na internetu otvorio oglas koji je nudio mogućnost ulaganja u dionice i zlato. Nakon toga s njim je u kontakt stupila nepoznata osoba koja mu je predstavila navodno unosnu investicijsku priliku.

U više navrata uplatio 17.250 eura

Vjerujući obećanjima o zaradi, 81-godišnjak je prema dobivenim uputama u više navrata uplatio ukupno 17.250 eura.

Međutim, obećana dobit nikada nije isplaćena, a nije mu vraćen ni uloženi novac.

Shvativši da je najvjerojatnije prevaren, slučaj je krajem listopada prijavio policiji.

Policijski službenici ubrzo su identificirali i uhitili osumnjičenog 45-godišnjaka s područja Zagreba.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, protiv njega je podnesena kaznena prijava te je predan pritvorskoj jedinici Policijske uprave dubrovačko-neretvanske.

Policija upozorava: Ne nasjedajte na obećanja o brzoj i sigurnoj zaradi!

Iz policije ponovno upozoravaju građane na sve učestalije investicijske prijevare u kojima počinitelji koriste internetske oglase, društvene mreže, telefonske pozive i komunikacijske aplikacije kako bi došli do potencijalnih žrtava.

Prevaranti se često predstavljaju kao financijski savjetnici, investicijski stručnjaci ili posrednici, nudeći mogućnost brze i sigurne zarade.

Kako bi zadobili povjerenje građana, koriste uvjerljive prezentacije, lažne internetske platforme i obećanja o visokim prinosima uz minimalan ili nikakav rizik.

Kako se zaštititi od investicijskih prijevara?

Policija građanima savjetuje:

Budite posebno oprezni prema ponudama koje obećavaju brzu, laku i zajamčenu zaradu.

Ne donosite odluke o ulaganju pod pritiskom i ne pristajte na hitne uplate novca.

Prije ulaganja provjerite vjerodostojnost osobe, tvrtke ili investicijske platforme.

Ne uplaćujte novac nepoznatim osobama ni na neprovjerene račune.

Nikome ne otkrivajte osobne podatke, podatke bankovnih kartica, pristupne kodove ili podatke za internetsko bankarstvo.

Ne instalirajte aplikacije za udaljeni pristup na zahtjev nepoznatih osoba.

Ako sumnjate da ste postali žrtva prijevare, odmah kontaktirajte svoju banku i obavijestite policiju pozivom na broj 192 ili odlaskom u najbližu policijsku postaju.

Policija poziva građane na dodatan oprez pri donošenju financijskih odluka, osobito kada je riječ o ulaganjima koja obećavaju neuobičajeno visoku zaradu u kratkom vremenu.