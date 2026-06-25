80 godina djelovanja UNICEF obilježava humanitarnim koncertom u Lisinskom

Ove godine UNICEF, vodeća svjetska organizacija za djecu, obilježava 80 godina djelovanja diljem svijeta i u Hrvatskoj. Tim povodom 9. studenoga 2026. u KD Vatroslava Lisinskog održat će se svečani humanitarni koncert „80 godina u ritmu nade“, a ulaznice su od danas dostupne i u slobodnoj prodaji.

U Hrvatskoj UNICEF djeluje od samih početaka. Tijekom desetljeća pridonio je razvoju ključnih javnih usluga i ustanova za majke i djecu, potpori programima cijepljenja, razvoju moderne mljekarske industrije u zemlji te osnivanju današnje dječje bolnice u Klaićevoj. UNICEF je također podržao osnivanje Ureda pravobranitelja za djecu, razvoj programa prevencije nasilja u školama, sustav udomiteljske skrbi i inkluzivnog obrazovanja, osnivanje prve Banke humanog mlijeka u Hrvatskoj te brojne programe podrške djeci s teškoćama u razvoju, a kontinuirano pruža i kriznu pomoć u izvanrednim situacijama poput poplava, potresa i pandemije.

“Kada je osnovan, u jednom od najnestabilnijih razdoblja suvremene povijesti, nitko nije vjerovao da će svijet 80 godina poslije i dalje trebati UNICEF. Nažalost, unatoč brojnim postignućima, izazovi za djecu diljem svijeta danas se gomilaju i rastu, stoga je ova obljetnica i poziv da obnovimo svoju predanost dječjim pravima i nastavimo zajedno graditi budućnost u kojoj je svako dijete sigurno, zaštićeno i ima jednake prilike”, poručuje Luisa Brumana, predstojnica Ureda UNICEF-a za Hrvatsku.

UNICEF-ov humanitarni koncert u Lisinskom pruža dodatnu prigodu za zajedništvo i aktivnu podršku, jer je svaka kupljena ulaznica ujedno i donacija za UNICEF-ove programe za najranjiviju djecu.

Uz vrhunski orkestar pod vodstvom producenta Filipa Gjuda, za UNICEF u Lisinskom pjevaju Antonela Doko, Sanja Doležal & Vladimir Kočiš Zec, Davor Gobac, Jakov Jozinović, Eni Jurišić, Zorica Kondža, Vesna Pisarović, Marko Tolja i Jasna Zlokić.

Na jedinstvenom glazbenom putovanju domaće glazbene zvijezde svih generacija, izvest će svoje najveće uspješnice, nezaboravne duete te oživjeti bezvremenske hitove koji i danas nastavljaju doprinositi boljem svijetu, kao trajno nasljeđe koje odjekuje kroz vrijeme.

Ulaznice su dostupne na blagajni Lisinskog i putem poveznice: UNICEF-ov HUMANITARNI GALA KONCERT "80 GODINA U RITMU NADE" | Događanja | Lisinski

Koncert se održava pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića te pokroviteljstvom gradonačelnika Grada Zagreba Tomislava Tomaševića.

80 godina UNICEF-a nije samo važna obljetnica – to je priča o nadi, o tome što društvo može postići kada se udruži oko zajedničkog cilja: boljeg života za djecu. To je priča o kontinuitetu brige, otpornosti društva i zajedničkoj misiji koja traje i danas. Više informacija o koncertu te o postignućima, programima i radu UNICEF-a u Hrvatskoj saznajte na www.unicef.org/croatia/