73-godišnjakinja povjerovala "policajcu" i podigla sve s računa. Novac je, a riječ je o tisućama eura, predala njegovom pomagaču

Policijski službenici Policijske postaje Metković su dovršili kriminalističko istraživanje kojim su bila obuhvaćena dvojica državljana Bosne i Hercegovine u dobi od 48 i 63 godine.

Naime, 22. lipnja ove godine oštećenu 73-godišnjakinju iz mjesta Kula Norinska je na kućni telefon pozivao jedan od osumnjičenih koji se lažno predstavio kao policijski službenik te joj rekao kako su u tijeku provjere vezane za kriminalne radnje djelatnika banke. Uputio je da podigne sav novac koji ima na računu, koji je navodno označen, nakon čega ga je morala predati osobi koju joj on pošalje na kućnu adresu.

Oštećena je, ne sumnjajući u istinitost navoda, u tri navrata podignula ukupni novčani iznos od 23.700,00 eura, koji novac je, prema telefonskim uputama, predala nepoznatoj muškoj osobi koja je došla na njenu kućnu adresu, odnosno drugom osumnjičenom muškarcu koji joj se predstavio kao taksist.

Ubrzo je shvatila da je prevarena i cijeli je slučaj prijavila policiji.

Policijski službenici Policijske postaje Metković su vrlo brzo nakon zaprimljene prijave identificirali jednog od osumnjičenih, 63-godišnjaka, te je za njim raspisana potraga.

Uhićen je na PGP Imotski jučer, 21. srpnja, nakon čega je doveden u prostorije Policijske postaje Metković na kriminalističko istraživanje po završetku kojeg je, uz kaznenu prijavu za kazneno djelo prijevare, predan u pritvorsku jedinicu Policijske postaje Metković.

Drugoosumnjičeni 48-godišnjak je za sada nedostupan policiji.