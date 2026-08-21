71-godišnjak prijetio mladima zbog duga koji uopće nije postojao

Šibenska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 71-godišnjim muškarcem kojeg sumnjiči za pokušaj iznude na štetu dvoje 20-godišnjaka. Nakon istrage muškarac je završio kod pritvorskog nadzornika.

Ozbiljno im prijetio zbog nepostojećeg duga

Prema informacijama Policijske uprave šibensko-kninske, sve se dogodilo 19. kolovoza u Šibeniku. Policija sumnja da je 71-godišnjak uputio ozbiljne prijetnje prema dvoje 20-godišnjaka, i to s namjerom da od njih naplati dug koji, prema rezultatima kriminalističkog istraživanja, uopće nije postojao. Prijetnje su kod mladih osoba izazvale osjećaj straha i nelagode.

Predan pritvorskom nadzorniku

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni 71-godišnjak predan je pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske. Protiv njega je zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela iznude u pokušaju podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.