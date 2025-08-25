69-godišnjak izazvao požar paljenjem starog namještaja!

U Policijskoj postaji Šibenik je provedeno kriminalističko istraživanje nad 69-godišnjakom osumnjičenim za dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom.

Dovršenim kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da je osumnjičeni u petak, 22. kolovoza u Bribiru, ispred obiteljske kuće zapalio stari namještaja, uslijed čega je došlo do nekontroliranog širenja požara koji je zahvatio površinu od 20x 30metara, kojom prilikom je izgorjela suha trava.

Po dovršenom istraživanju osumnjičeni 69-godišnjak je uz kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku, predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske.