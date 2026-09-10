61-godišnjak izgubio nadzor nad motociklom. Završio je u bolnici

Jučer, 9. rujna oko 16,10 sati u Pirovcu, na kružnom toku, odnosno na raskrižju ulica Magistrala i Zagrebačka ulica, dogodila se prometna nesreća s ozlijeđenom osobom.

Prometna nesreća dogodila se tako što se 61-godišnji vozač, upravljajući motociklom šibenskih registarskih oznaka, nije kretao sredinom obilježene prometne trake, već se motociklom dao više ulijevo, pritom je prednjim kotačem izletio izvan kolnika na betonski rubnik te je uslijed proklizavanja zajedno s motociklom pao na tlo.

U Općoj bolnici u Šibeniku 61-godišnjaku su utvrđene teške tjelesne ozljede te je zadržan na daljnjem bolničkom liječenju.

Zbog izazivanja prometne nesreće i počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, protiv 61-godišnjaka bit će podnesena odgovarajuća prekršajna prijava.