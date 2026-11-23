Pokret otoka putem platforme Zoom organizira besplatni webinar za građane te lokalne i otočne zajednice, na kojem će stručnjaci razjasniti najčešće nedoumice o pitkoj vodi i ponuditi informacije koje se mogu primijeniti u svakodnevnom životu.

Sudjelovanje je besplatno, uz prijavu do 3. prosinca 2026. do 12 sati na linku: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe83JAontPL1C7xUjQKO5bExp4K-M29str2k8T4V1R3KPBHeQ/viewform?usp=header

Hrvatska je bogata vodnim resursima, no to ne znači da su kvaliteta i dostupnost pitke vode svugdje jednake. Na njih utječu prirodne značajke izvorišta, način obrade vode, stanje vodovodne mreže i instalacija u objektima, ali i klimatske promjene, suše i obilne oborine.

Što zapravo pijemo u Hrvatskoj?

Na webinaru ćemo razgovarati o razlikama u kvaliteti vode među hrvatskim regijama, o tome što pokazuju službene analize i koliko su stvarni rizici povezani s novim onečišćujućim tvarima.

Posebnu pozornost posvetit ćemo vodi koju koristimo i pijemo u kućama, stanovima, školama, vrtićima, bolnicama i drugim objektima, kao i izazovima lokalnih i otočnih zajednica.

Otvorit ćemo i praktična pitanja koja zanimaju gotovo svakoga: što znači kada voda ima puno kamenca, zašto ponekad ima neobičan miris ili okus, je li bolje piti vodu iz slavine ili vodu u boci te kada je opravdano koristiti filter.

Stručnjaci odgovaraju na vaša pitanja

Webinar je zamišljen kao moderirani razgovor, a ne niz klasičnih stručnih predavanja. Cilj je razjasniti najčešće nedoumice, odvojiti činjenice od mitova i ponuditi informacije koje građani mogu primijeniti u svakodnevnom životu.

Na webinaru sudjeluju:

Antonio Eterović, inicijator ispitivanja kakvoće vode na Braču i Hvaru

izv. prof. dr. sc. Ivan Halkijević, voditelj Laboratorija za kakvoću voda (AqualLab) pri Zavodu za hidrotehniku Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

dr. sc. Magdalena Ujević Bošnjak, dipl. ing., voditeljica Odjela za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu u Službi za zdravstvenu ekologiju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ)

dr. sc. Matea Vlatković, doktorica kemije, Institut Ruđer Bošković

Velik dio webinara bit će posvećen pitanjima publike. Svoje pitanje možete poslati već prilikom prijave ili ga postaviti tijekom samog događanja.

Link za prijavu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe83JAontPL1C7xUjQKO5bExp4K-M29str2k8T4V1R3KPBHeQ/viewform?usp=header

Iskoristite priliku i pitajte stručnjake. Vidimo se 4. prosinca!

Webinar je dio projekta ETO Renew 2026 koji je sufinanciran sredstvima Dubrovačko-neretvanske županije, Primorsko-goranske županije, Šibensko-kninske županije, Splitsko-dalmatinske županije, Grada Malog Lošinja, Grada Cresa, Općine Postira, Općine Lumbarda, Općine Pašman, LAG-a 5 i Maslina Resorta te uz podršku brojnih medijskih partnera iz cijele Hrvatske. Webinar se provodi u okviru projekta ETO ENERGO KOMPAS, čiji je korisnik i nositelj Pokret Otoka, a projektni partner Centar za kulturu življenja i razvoj – EPOKRET, uz medijsku podršku ZGRADOnačelnika.hr.