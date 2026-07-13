56. Trogirsko kulturno ljeto nastavlja u velikom stilu: Stiže Enis Bešlagić, Matija Cvek, Splicka scena i Trogirski kanti

Nakon još jednog iznimno posjećenog tjedna ispunjenog kulturnim, glazbenim i zabavnim sadržajima, 56. Trogirsko kulturno ljeto nastavlja se raznovrsnim programom koji će i ovoga tjedna donijeti bogat spoj umjetnosti, kazališta, glazbe, tradicije i vrhunske zabave na atraktivnim lokacijama u Trogiru i na Drveniku Velikom.

Proteklih dana brojni su građani i posjetitelji uživali u besplatnoj radionici oslikavanja motiva grada u organizaciji Likovne udruge Trogir, lutkarsko-glazbenoj predstavi „Složna obitelj“, koncertu francuskog sastava Trio InBreve u sklopu festivala Opera Selecta te nastupu Narodne glazbe Trogir i KUD-a Kvadrilja na glavnom gradskom trgu. Posebno lijepa atmosfera vladala je na ribarskoj fešti „Trogirski kanti“ u Mastrinki, gdje su se domaći i strani posjetitelji okupili uz dalmatinsku pjesmu, tradicionalnu gastronomiju i druženje, dok je kazališna predstava „Čovječe, ne ljubi se“ na Drveniku Velikom još jednom potvrdila kako kulturni programi uspješno povezuju grad i njegove otoke.

Nakon odličnog odaziva publike na prvoj festivalskoj večeri, Festivar komedije – Splicka scena nastavlja se i večeras u Kuli Kamerlengo. Druga večer festivala ponovno donosi vrhunski stand-up humor i niz nastupa koji će publici priuštiti još jednu večer ispunjenu smijehom i zabavom. Ljubitelje vizualne umjetnosti na Drveniku Velikom očekuje otvorenje izložbe „Od analognog do digitalnog zapisa“, zanimljivog postava koji kroz fotografiju i razvoj tehnologije prikazuje način na koji su se tijekom desetljeća bilježili ljudi, događaji i svakodnevni život.

Kazališni program donosi jednu od najtraženijih predstava posljednjih godina – „Da sam ja neko“ Enisa Bešlagića. Riječ je o autorskoj i autobiografskoj predstavi koja na iskren, emotivan i duhovit način govori o životu, obitelji, odrastanju i vrijednostima koje nas oblikuju. Predstava je osvojila publiku diljem regije, a sada stiže i treći put pred trogirsku publiku u impresivni ambijent Kule Kamerlengo.

Ljubitelji tradicije moći će uživati u još jednom izdanju manifestacije „Trogirski kanti“, koja se povodom blagdana Gospe o Karmela održava u Pašikama. Ova pučka veselica njeguje dalmatinsku baštinu kroz pjesmu, druženje i zajedništvo te svake godine okuplja brojne građane, njihove goste i posjetitelje željne autentičnog mediteranskog ugođaja.

Glazbeni program nastavlja se na Drveniku Velikom koncertom Tvrtka Stipića i Marija Ćopora – „Najljepše melodije uz sunčev zalazak“, koji će publici prirediti večer ispunjenu bezvremenskim melodijama u jedinstvenom otočnom ambijentu.

Veliko finale tjedna rezervirano je za koncert Matije Cveka, jednog od najcjenjenijih hrvatskih glazbenika nove generacije čiji će nastup u Kuli Kamerlengo zasigurno privući brojne obožavatelje iz Trogira i okolice. Istoga dana u Žednom nakon završnice tradicionalnog malonogometnog turnira, odličnu atmosferu i zabavu do kasnih večernjih sati osigurat će koncert XXS Banda.

Bogat i raznolik program 56. Trogirskog kulturnog ljeta i ovoga tjedna potvrđuje status Trogira kao jedne od najživljih ljetnih kulturnih pozornica na Jadranu.

Svi građani i posjetitelji pozivaju se da i ovoga tjedna budu dio 56. Trogirskog kulturnog ljeta te dožive nezaboravne ljetne večeri ispunjene glazbom, kazalištem, umjetnošću i tradicijom na jedinstvenim gradskim i otočnim pozornicama.