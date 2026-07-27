56. Trogirsko kulturno ljeto nastavlja u velikom stilu: Ljetni karneval, Matko i Brane te Marko Pecotić i Silvia Dvornik predvode novi tjedan

Program 56. Trogirskog kulturnog ljeta nastavlja privlačiti brojne posjetitelje i potvrđivati status jedne od najvažnijih ljetnih kulturnih manifestacija u Dalmaciji. Iza nas je još jedan iznimno sadržajan tjedan ispunjen vrhunskim glazbenim izvedbama, festivalskim događanjima, likovnim radionicama i kulturnim programima koji su povijesne lokalitete i otočna naselja pretvorili u jedinstvene pozornice.

Protekli tjedan obilježila je raznolikost programa namijenjenog svim generacijama i različitim glazbenim ukusima. U Gradskoj loži održan je koncert Narodne glazbe Trogir koja je još jednom pokazala bogatu vrijednu tradiciju puhačkog sastava koji djeluje preko 200 godina, a dok je Knežev dvor ugostio Zagrebački kvartet u sklopu ciklusa Opera Selecta pruživši publici vrhunsku večer komorne glazbe.

Ljubitelji dalmatinske pjesme uživali su u koncertu Klape Trogir. Na Drveniku Velikome su održane Drveniške večeri klasične glazbe u crkvi sv. Jurja, koncert gitarista Nevena Hrustića na Brcu, kao i Festival pučkih napjeva koji je kroz tradicijsku pjesmu okupio brojne izvođače i publiku.

Samardžić pa Moondance Festival

Posebnu pozornost privukao je koncert Željka Samardžića u Kuli Kamerlengo gdje je publika uživala u njegovim najvećim hitovima dok je međunarodno priznati Moondance Festival tijekom dva festivalska dana još jednom potvrdio zašto Trogir zauzima važno mjesto na europskoj karti elektroničke glazbe.

Program je obogaćen i likovnim sadržajima pa su brojni građani i gosti sudjelovali na besplatnoj radionici oslikavanja motiva grada u organizaciji LUT-a Trogir u Gradskoj loži, dok je u Bobovišću na Drveniku Velikom održana izložba i radionica keramike umjetnice Pie Hamer.

Nakon uspješnog tjedna ispunjenog koncertima, festivalima i umjetničkim programima pred publikom je novi niz događanja koji donosi još više glazbe, zabave i sadržaja za cijelu obitelj.

Program novoga tjedna započinje predstavom za najmlađe „Ritam igre braće Grimm“ koja će se održati u Parku Malarija i mališanima kroz igru, glazbu i poznate bajke pružiti nezaboravno kazališno iskustvo.

Ljubitelji klapske pjesme moći će uživati u donatorskoj večeri „Klape pivaju, a pisma liči“, koju organizira udruga TOMS u jedinstvenom ambijentu Kule Kamerlengo. Publiku očekuju nastupi klapa Neverin, Dežgracija, Partenca i Krunik te gost večeri Borisa Oštrića.

U sklopu proslave blagdana svete Marte u Planome će nastupiti omiljeni dvojac Matko i Brane čiji koncerti redovito stvaraju izvrsnu atmosferu i okupljaju brojne posjetitelje iz Trogira i okolice.

Drvenik Veliki nastavlja bogat kulturni program dvjema filmskim večerima na Brcu. Publika će imati priliku pogledati kultni hrvatski film „Mondo Bobo“ redatelja Gorana Rušinovića, dok će nekoliko dana kasnije uslijediti i projekcija Filma iznenađenja.

Posebno vesela atmosfera očekuje se na trogirskoj rivi gdje će se održati tradicionalni Ljetni karneval. Šarenilo kostima, maštovite maske, glazba, ples i zabavni program ispunit će grad vedrim ljetnim duhom te ponuditi sadržaj u kojem će podjednako uživati djeca, odrasli i brojni turisti.

Ni ovog ljeta neće izostati omiljene ribarske fešte

U Arbaniji će se održati ribarska fešta uz koncert Marka Pecotića i Silvije Dvornik koji će svojim repertoarom upotpuniti večer ispunjenu dalmatinskim ugođajem, domaćom gastronomijom i druženjem na otvorenom.

Ljubitelji ozbiljne glazbe moći će uživati u gala koncertu Vokalnog ansambla sv. Blaž koji u sklopu ciklusa Opera Selecta donosi vrhunske vokalne izvedbe u jedinstvenom ambijentu Kule Kamerlengo dok će Drvenik Veliki dodatno obogatiti koncert Leta, Mo i Dado čime se nastavlja bogat program događanja na otoku.

Program 56. Trogirskog kulturnog ljeta iz tjedna u tjedan potvrđuje kako Trogir tijekom ljetnih mjeseci postaje središte kulturnih, glazbenih i zabavnih događanja. Spoj vrhunskih domaćih i međunarodnih izvođača, bogate kulturne baštine, jedinstvenih povijesnih lokacija i raznovrsnih sadržaja za sve uzraste čini ovu manifestaciju nezaobilaznim dijelom ljetne turističke ponude grada.

Za sve koji ovoga tjedna traže kvalitetan kulturni ili zabavni sadržaj, program 56. Trogirskog kulturnog ljeta nudi pregršt razloga za dolazak u Trogir, od velikih koncerata i tradicionalnih manifestacija do predstava, filmskih večeri i programa za najmlađe.