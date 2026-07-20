56. Trogirsko kulturno ljeto donosi još jedan tjedan vrhunskih kulturnih i glazbenih događanja

Bogat program 56. Trogirskog kulturnog ljeta nastavlja privlačiti brojne posjetitelje, potvrđujući Trogir kao jednu od najatraktivnijih ljetnih kulturnih destinacija na Jadranu. Protekli tjedan obilježili su rasprodane izvedbe, koncerti, izložbe i tradicionalne pučke fešte, a pred publikom je još jedan sadržajan tjedan ispunjen glazbom, kazalištem, filmom i zabavom.

Proteklih dana publika je uživala u Festivaru komedije na kojem su nastupili poznati stand-up komičari Splicke scene u Kuli Kamerlengo dok je kazališna predstava "Da sam ja neko" s Enisom Bešlagićem ispunila jedinstveni ambijent tvrđave smijehom, emocijama i dugotrajnim pljeskom publike.

Na Drveniku Velikom otvorena je izložba "Od analognog do digitalnog zapisa", a večernji program dodatno su obogatili koncert Tvrtka Stipića i Marija Ćopora uz zalazak sunca te glazbeni nastup Lete.

Vrhunac glazbenog dijela proteklog tjedna bio je koncert Matije Cveka u Kuli Kamerlengo koji je još jednom potvrdio koliko publika voli nastupe domaćih glazbenih zvijezda u jedinstvenom ambijentu trogirske tvrđave. U Žednom je odlična atmosfera vladala tijekom finala malonogometnog turnira uz koncert XXS Banda dok je tradicionalna pučka veselica održana povodom blagdana Gospe od Karmela gdje su nastupili Trogirski kanti te su se okupili brojni građani i gosti u slavlju lokalne tradicije i zajedništva.

Program se nastavlja i ovoga tjedna nizom raznovrsnih kulturnih i glazbenih događanja koji će ispuniti trogirske trgove, povijesne lokalitete i otok Drvenik Veliki.

Tjedan započinje koncertom Narodne glazbe Trogir u Gradskoj loži dok će ljubitelji klasične glazbe moći uživati u programu Drveniških večeri klasične glazbe u crkvi sv. Jurja na Drveniku Velikom te koncertu Zagrebačkog kvarteta u sklopu ciklusa Opera Selecta u Kneževu dvoru.

Najiščekivaniji koncert

Jedan od najiščekivanijih događaja tjedna svakako je koncert Željka Samardžića koji će u jedinstvenom ambijentu Kule Kamerlengo okupiti brojne ljubitelje njegovih bezvremenskih hitova.

Glazbeni program nastavlja se i na Drveniku Velikim koncertom gitarista Nevena Hrustića, dok će Klapa Trogir nastupiti u Kneževu dvoru donoseći publici večer ispunjenu dalmatinskom pjesmom.

Osim glazbenih programa, posjetitelje očekuju i kreativni sadržaji. U Gradskoj loži održat će se besplatna radionica oslikavanja motiva grada u organizaciji LUT-a Trogir, dok će u Bobovišću na Drveniku Velikom biti otvorena izložba keramike autorice Pia Hamer uz prateću radionicu.

U sklopu 3. Festivala orgulja Trogir održat će se solistički koncert orguljaša Tomaža Sevšeka Šramela u samostanu i crkvi sv. Dominika te edukativno-povijesna glazbena šetnja „Tragom trogirskih orgulja“ uz stručno vodstvo Lujane Paraman i Urše Ljuban. Oba događanja otvorena su za javnost, a ulaz je slobodan.

Posebno mjesto u programu zauzima i Moondance Festival - međunarodno poznati festival elektroničke glazbe koji će tijekom dva dana u Kuli Kamerlengo ponovno okupiti neka od najpoznatijih imena techno scene i brojne posjetitelje iz Hrvatske i inozemstva.

Tjedan će zaključiti Festival pučkih napjeva ispred crkve sv. Jurja na Drveniku Velikom te Večer hrvatskih skladatelja u Parku Fortin pružajući publici još jedan nezaboravan glazbeni doživljaj u jedinstvenom ambijentu grada pod zaštitom UNESCO-a.

Sve informacije o programu 56. Trogirskog kulturnog ljeta dostupne su putem službenih kanala Turističke zajednice grada Trogira.