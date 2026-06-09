55-godišnjak osumnjičen za krađu više od 1.200 litara dizela iz radnih strojeva

Policijski službenici Druge policijske postaje Split dovršili su kriminalističko istraživanje nad 55-godišnjim muškarcem za kojeg je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je počinio šest kaznenih djela Teška krađa tako da je iz radnih strojeva koji su se nalazili parkirani na području Žrnovnice, Žnjana i TTTS-a otuđio oko 1280 litara dizel goriva.

Utvrđeno je postojanje sumnje da je tijekom 2026.godine na području Žrnovnice i Žnjana počinio četiri krađe goriva iz radnih strojeva:

7. siječnja iz više radnih strojeva (bager, kamioni i damper) koji su bili parkirani na makadamskom parkiralištu gradilišta na području Žrnovnice iz rezervoara otuđio oko 400 litara dizel goriva,

tijekom noći 14./15 siječnja iz rezervoara parkiranog radnog stroja na Žnjanu otuđio 130 litara dizel goriva

tijekom noći 3./4. svibnja na istom gradilištu iz rezervoara bagera otuđio 120 litara dizel goriva,

13. svibnja na području Žrnovnice iz parkiranih radnih strojeva na području Žrnovnice otuđio 150 litara goriva.

Istraživanjem je također utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je 55-godišnjak tijekom 2024.godine i 2025.godine u dva navrata na području Žrnovnice i TTTS-a iz više radnih strojeva otuđio ukupno 480 litara dizel goriva.

Nakon dovršenog istraživanja protiv 55-godišnjaka podnesena je kaznena prijava nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu.