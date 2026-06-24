51-godišnjak u Dalmaciji umro nakon noćašnje tučnjave

Muškarac je preminuo nakon tučnjave koja se sinoć dogodila u Zadru, na gradskom predjelu Bokanjac.

Policija je dojavu o tučnjavi u kojoj su sudjelovala dvojica muškaraca zaprimila sinoć u 23.44 sati. Dolaskom na mjesto događaja policajci su na tlu zatekli ozlijeđenog muškarca.

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51-godišnjak umro u bolnici, jedan muškarac uhićen

Liječnička pomoć pružena je 51-godišnjaku na mjestu događaja, gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen. Vozilom hitne medicinske pomoći prevezen je u Opću bolnicu Zadar, gdje je tijekom noći preminuo.

Muškarac koji se dovodi u vezu s događajem uhićen je odmah nakon dolaska policije na mjesto događaja. Doveden je u prostorije policije, gdje je u tijeku kriminalističko istraživanje koje policija provodi u suradnji s nadležnim državnim odvjetništvom u Zadru, piše Index.