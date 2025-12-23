500 eura po učeniku: Grad Sinj potpisao stipendije za 38 srednjoškolaca

Gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj danas je potpisao ugovore o dodjeli stipendija učenicima srednjih škola. Potpisivanju je nazočio i zamjenik gradonačelnika Denis Bobeta.

Gradonačelnik je naglasio važnost ulaganja u obrazovanje:

„Dajemo maksimalnu potporu našoj djeci jer bez djece nema budućnosti. Naš cilj je osigurati jednake uvjete za obrazovanje i omogućiti obiteljima da ostanu živjeti na našem području. Grad Sinj će i dalje podupirati obrazovanje mladih jer ulaganje u znanje znači ulaganje u budućnost našeg grada.“

Stipendije iznose 50 eura mjesečno i dodjeljuju se za 10 mjeseci, što ukupno čini 500 eura po učeniku za školsku godinu.

Ove godine odobreno je 38 stipendija na temelju zahtjeva roditelja po propisanim kriterijima.

Roditelji koji danas nisu potpisali ugovore mogu to učiniti svaki radni dan od 8:00 do 11:00 te od 12:00 do 15:00 sati u sobi broj 37.

Prilikom potpisivanja potrebno je dostaviti IBAN računa na koji će stipendija biti uplaćena.

Isplate će se izvršiti u tri rate do kraja školske godine.