468 mladih judaša iz 20 zemalja sljedećeg vikenda na splitskim Gripama

Sportski centar Gripe u Splitu 12. i 13. rujna ugostit će Split European Judo Hopes Tournament 2026, natjecanje mladih judaša u uzrastima U14 i U16 koje Hrvatski judo savez organizira u suradnji s Europskom judo unijom (EJU). Prijavljeno je 468 natjecatelja iz 104 kluba i 20 zemalja — 277 dječaka i 191 djevojčica. Borbe oba dana počinju u 9 sati, a natjecateljski dan završava dodjelom medalja oko 17:45.

Ono po čemu se Hopes razlikuje od uobičajenih turnira jest da natjecanje nije jedina obveza sudionika. Svaki prijavljeni judaš, bez obzira na rezultat, sudjeluje i u tehničkom seminaru s ekspertima Kodokana — instituta koji je Jigoro Kano osnovao u Tokiju 1882. godine i iz kojeg se judo proširio svijetom. Nastupa se isključivo u bijelim judogijima.

„U ovoj dobi rezultat je najmanje važan dio priče. Djeca koja ovaj vikend dolaze u Split otići će kući s nečim što se ne mjeri medaljama: s ispravljenom tehnikom i s iskustvom rada s ljudima koji dolaze iz matične kuće juda“, rekao je Branko Crnov, predsjednik JSSDŽ-a.

Turnir dolazi u sredinu koja je za judo u Hrvatskoj najjača. Iz Splitsko-dalmatinske županije dolazi 25 od 32 člana hrvatske judo reprezentacije, u županiji djeluje više od 14 klubova, a deset sportaša uključeno je u pripreme za Olimpijske igre u Los Angelesu. Judo je treći sport u županiji po broju sudionika.

Natjecanje se održava u velikoj dvorani ŠC Gripe, Osječka ulica 11, na četiri borilišta. Svečano otvaranje je u subotu u 10:50. Finalni blokovi i dodjele medalja su u subotu od 11:20 i od 16:35, a u nedjelju od 11:05 i od 16:30. Tehnički treninzi s ekspertima Kodokana održavaju se u maloj dvorani. ULAZ ZA PUBLIKU — besplatan. Rezultati u stvarnom vremenu dostupni su na portalu JudoManager.