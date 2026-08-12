45 godina kultnog "Paket aranžmana": Električni orgazam i Nevladina Organizacija stižu na pulski Kaštel

Jedan od najvažnijih albuma u povijesti regionalnog rocka, kultni "Paket aranžman", ove godine obilježava 45 godina od objave, a velika obljetnica proslavit će se i u Puli. Na Kaštelu će u subotu, 22. kolovoza, nastupiti Električni orgazam i Nevladina Organizacija Vlade Divljana, okupljajući na jednom mjestu glazbenike izravno povezane s nasljeđem albuma koji je početkom osamdesetih označio veliku prekretnicu na tadašnjoj jugoslavenskoj rock sceni.

"Paket aranžman" objavljen je u veljači 1981. godine u izdanju Jugotona, a na njemu su se predstavila tri tada mlada beogradska novovalna benda – Šarlo akrobata, Idoli i Električni orgazam. Album donosi 11 pjesama, među kojima su danas antologijski naslovi "Ona se budi", "Maljčiki", "Amerika", "Krokodili dolaze", "Zlatni papagaj" i "Niko kao ja". Album je nastao u vrijeme kada su sva tri benda tek zakoračila na glazbenu scenu. Ideju za zajedničko izdanje pokrenuo je producent Enco Lesić, koji im je omogućio snimanje u svom studiju Druga Maca i pritom ostavio veliku umjetničku slobodu. Umjesto klasičnog predstavljanja jednog izvođača, "Paket aranžman" postao je svojevrsni dokument trenutka i jedan od prvih velikih zapisa energije tadašnje beogradske novovalne scene.

Album koji je obilježio novu generaciju

Povijesna važnost albuma nije ostala samo na njegovim pjesmama. Na jednom su se mjestu susreli punk, post-punk, reggae, ska, neo-psihodelija, minimalistički eksperiment, pop i avangardni senzibilitet, a tri različita benda pokazala su da se suvremeni rock može stvarati autentično, na vlastitom jeziku i bez jednostavnog kopiranja zapadnih uzora. Utjecaj albuma ubrzo je prerastao granice Beograda. "Paket aranžman" postao je jedna od ključnih ploča jugoslavenskog novog vala, a s vremenom je stekao i kultni status. U izboru "YU 100: najbolji albumi jugoslavenske rok i pop muzike" proglašen je drugim najboljim albumom jugoslavenskog rocka.

Četiri i pol desetljeća poslije dio priče s tog albuma i dalje živi na koncertnim pozornicama.

Električni orgazam, jedan od tri benda zastupljena na originalnom izdanju, u Pulu stiže u četveročlanoj postavi koju predvodi osnivač i frontmen Srđan Gojković Gile. Uz njega nastupaju Branislav Petrović Banana, Zoran Radomirović Švaba i Blagoje Nedeljković Pače. Bend od početka 2025. ponovno djeluje kao kvartet, nakon odlaska klavijaturista Ljubomira Đukića. Na "Paket aranžmanu" predstavili su se pjesmama "Krokodili dolaze", "Zlatni papagaj" i "Vi", pa će pulska publika imati priliku čuti bend koji je izravno sudjelovao u stvaranju jednog od najvažnijih glazbenih trenutaka osamdesetih, ali i pjesme iz više od četiri desetljeća njegove karijere.

Električni orgazam ove je godine objavio i novi studijski album "U magli sjaj", prvi nakon osam godina diskografske pauze, snimljen upravo u aktualnoj četveročlanoj postavi.

Pjesme Vlade Divljana ponovno pred publikom

Program na Kaštelu u 21 sat otvorit će Nevladina Organizacija Vlade Divljana, bend koji okuplja dugogodišnje prijatelje i suradnike nekadašnjeg frontmena Idola. Sastav predvode Zdenko Kolar i Aleksandar Šandorov, a uz njih nastupaju Boris Bunjac, Marko Milivojević, Damjan Dašić i Marko Ćalić. Riječ je o glazbenicima koji su godinama surađivali s Vladom Divljanom, a kroz zajedničke nastupe nastavljaju čuvati i izvoditi njegove pjesme. Na pulskom koncertu izvodit će skladbe iz različitih razdoblja Divljanove karijere – od Idola, preko njegova samostalnog opusa i Old Stars Benda pa sve do Nevladine Organizacije i Ljetnog kina. Upravo je Vlada Divljan bio jedan od ključnih autora i glasova "Paket aranžmana", zbog čega će nastup u Puli imati i snažnu simboličku poveznicu s izvornom pričom albuma.

Izložba uoči koncerta

Obilježavanje 45. godišnjice neće biti ograničeno samo na koncert. Dan ranije, 21. kolovoza u 19 sati, u SKUC-u Pula bit će otvorena izložba "Paket aranžman", posvećena albumu i njegovu kulturnom nasljeđu. Autori izložbe Zorica Kojić i Dragan Ambrozić kroz arhivsku građu, fotografije i dokumente rekonstruiraju nastanak albuma i njegov utjecaj na novi val i glazbenu scenu tog vremena. "Paket aranžman" tako se 45 godina nakon objave ponovno vraća pred publiku, ne samo kao podsjetnik na jedno glazbeno razdoblje nego i kao izdanje čije pjesme i utjecaj i dalje traju. Koncert Električnog orgazma i Nevladine Organizacije Vlade Divljana održat će se u subotu, 22. kolovoza, na pulskom Kaštelu, a ulaznice su dostupne putem sustava Entrio i na njihovim prodajnim mjestima.