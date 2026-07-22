42-godišnjaku policija pronašla oružje i streljivo, kazneno je prijavljen

U Službi kriminalističke policije, Odjelu organiziranog kriminaliteta, terorizma i ekstremnog nasilja Policijske uprave šibensko-kninske provedeno je kriminalističko istraživanje nad 41-godišnjakom osumnjičenim za počinjenje kaznenog djela Nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari.

U sklopu istraživanja, na temelju naloga Županijskog suda u Šibeniku, jučer, 21. srpnja u Drnišu obavljena je pretraga kuće i osobnog vozila kojima se koristi osumnjičeni 41-godišnjak te je pronađeno i oduzeto: jedan pištolj M75 s pripadajućim okvirom i 14 komada streljiva, jedna kutija s 24 komada streljiva kalibra 9 mm te 35 komada puščanog streljiva kalibra 7,9 mm.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičenog 41-godišnjaka podnosi se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku, dok se zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana protiv njega podnosi optužni prijedlog.