38-godišnjak završio u zatvoru na 37 dana, evo što je učinio

Njemački državljanin u dobi od 38 godina je tijekom poslijepodnevnih sati jučer, 23. srpnja, pristupio graničnoj kontroli na MCGP Klek.

Kontrolom policijskih službenika je utvrđeno kako se radi o stranom državljaninu koji je rješenjem policije protjeran iz Republike Hrvatske 4. srpnja ove godine, a daljom prometnom kontrolom je utvrđeno da upravlja motornim vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, odnosno bez položenog vozačkog ispita.

Također je utvrđeno kako vozač ima prikupljenih 19 negativnih prekršajnih bodova te da je u posljednjih dvije godine dva puta pravomoćno kaznjen zbog prometnih prekršaja.

Time su ostvareni zakonski uvjeti da mu se privremeno oduzme vozilo, što su policijski službenici Postaje granične policije Metković i učinili. Uz vozilo, od vozača su privremeno oduzeti i ključevi vozila kao i prometna dozvola.

Vozač je uhićen i odveden u prostorije policije na daljnju obradu po okončanju koje je, uz optužni prijedlog, odveden na Općinski sud u Metkoviću koji je donio rješenje kojim se 38-godišnjaku određuje zatvorska kazna u trajanju od 37 dana, nakon čega je vozač predan u dubrovački zatvor. Istim rješenjem Općinskog suda u Metkoviću je odlučeno da se trajno oduzima vozilo kojim je upravljao.