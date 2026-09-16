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35. OBLJETNICA OSVAJANJA PRVE VOJARNE JNA U SDŽ: U Solinu obilježena akcija koja je promijenila povijest grada

U noći s 15. na 16. rujna 1991. hrvatski branitelji oslobodili su Vojnu operativu Solin, smještenu uz crkvu Gospe od Otoka. Danas, 35 godina kasnije, odana je počast sudionicima akcije
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U Solinu je danas obilježena 35. obljetnica osvajanja prve vojarne JNA na području Splitsko-dalmatinske županije, Vojne operative Solin – V. P. 4416.

Akcija oslobađanja odvijala se u noći s 15. na 16. rujna 1991. godine, a njezin je uspješan završetak bio važan trenutak za Solin, ali i za šire područje Dalmacije.

Vojni kompleks tada se nalazio neposredno uz zvonik crkve Gospe od Otoka. Prostor koji danas poznajemo kao oazu zelenila i mira nekada su okruživale vojne barake i bodljikava žica.

Oslobađanje dobro utvrđene i naoružane vojarne zahtijevalo je hrabrost i odlučnost, a akciju su izveli hrvatski branitelji i dragovoljci.

Nakon oslobađanja, prostor u samom srcu Solina prestao je biti vojni kompleks JNA te je vraćen gradu i njegovoj zajednici.

Na obljetnici je istaknuta važnost očuvanja sjećanja na ljude koji su sudjelovali u akciji i njihov doprinos u ratnim godinama.

„Hvala svim sudionicima ove akcije, njihova žrtva i doprinos slobodi koju danas živimo nikada ne smiju biti zaboravljeni. Vječna hvala i slava hrvatskim braniteljima!“, poručio je solinski gradonačelnik Dalibor Ninčević.

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