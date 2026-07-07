35-godišnjak na brodu napao 83-godišnjeg Austrijanca

Policijski službenici Policijske postaje Šibenik dovršili su kriminalističko istraživanje nad 35-godišnjakom kojeg se sumnjiči za počinjenje kaznenog djela tjelesne ozljede.

Prema informacijama policije, incident se dogodio u petak, 3. srpnja, u poslijepodnevnim satima u uvali Galešnica u Grebaštici. Osumnjičeni je, kako je utvrđeno kriminalističkim istraživanjem, došao na brod u vlasništvu oštećenog muškarca.

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Nakon kraćeg verbalnog sukoba, 35-godišnjak je tjelesno napao 83-godišnjeg državljanina Austrije te mu pritom nanio lakše tjelesne ozljede.

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja osumnjičeni 35-godišnjak predan je pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, dok je kaznena prijava dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.