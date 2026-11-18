Škabrnja danas, 18. studenoga, obilježava 35. godišnjicu jednog od najtežih zločina počinjenih tijekom Domovinskog rata. Na isti datum kada se Hrvatska prisjeća pada Vukovara, stanovnici ovog ravnokotarskog mjesta odaju počast civilima i hrvatskim braniteljima koji su 1991. godine izgubili živote u napadu snaga bivše Jugoslavenske narodne armije i srpskih paravojnih postrojbi.

Toga kobnog jutra Škabrnja je postala poprište brutalnog napada koji je završio masovnim ubojstvima, protjerivanjem stanovništva i gotovo potpunim uništenjem mjesta. Napad je izveden pod zapovjedništvom Ratka Mladića, tadašnjeg časnika JNA.

Napad započeo u ranim jutarnjim satima

U ponedjeljak, 18. studenoga 1991., snažne neprijateljske postrojbe krenule su prema Škabrnji iz dva pravca. Jedna oklopna kolona, sastavljena od tenkova, transportera i vozila s pješaštvom, napredovala je iz smjera Zemunika Gornjeg, uz potporu ratnog zrakoplovstva. Druga skupina napadača približavala se selu iz Biljana Donjih.

Najteže borbe vodile su se na zapadnom prilazu mjestu, osobito na području zaseoka Ambar i Ražovljeve glavice. Ondje su koncentrirane snažne tenkovske i pješačke postrojbe JNA, uz sudjelovanje srpskih paravojnih formacija SAO Krajine i dobrovoljaca pristiglih iz Srbije i Bosne i Hercegovine.

Obranu Škabrnje činilo je 246 hrvatskih branitelja okupljenih u Samostalnom bataljunu Škabrnje. Unatoč otporu, nisu mogli zaustaviti znatno brojnijeg i bolje naoružanog protivnika.

Napadačke snage tek su predvečer uspjele prodrijeti do središta mjesta i crkve Velike Gospe. Tijekom napredovanja zarobljene hrvatske branitelje i civile prisiljavale su da se kreću ispred oklopnih vozila, koristeći ih kao živi štit.

Civile izvlačili iz podruma i ubijali

Nakon prodora u selo uslijedili su teški zločini nad stanovništvom. Mještani koji su utočište potražili u podrumima i drugim skloništima nasilno su izvođeni iz svojih domova.

Među žrtvama bili su brojni stariji ljudi, žene i drugi civili koji nisu sudjelovali u borbama. Dio stanovništva ubijen je na kućnim pragovima, u dvorištima i na seoskim ulicama.

Oko stotinu civila, uglavnom žena i djece, zarobljeno je i odvedeno u Benkovac. Dio preživjelih naknadno je predan hrvatskoj strani u Pristegu, dok su zarobljeni muškarci završili u logorima na području Knina, odakle su kasnije razmijenjeni.

Posljedice napada bile su katastrofalne. Kuće su spaljene i razorene, crkva je srušena, a na širem području postavljene su mine koje su nastavile odnositi živote i nakon završetka rata.

U jednom danu ubijeno 58 ljudi

Prema navedenim podacima, 18. studenoga 1991. u Škabrnji su ubijena 43 civila i 15 hrvatskih branitelja.

Stradanja nisu završila toga dana. Tijekom sljedećih mjeseci okupacije ubijeno je još najmanje deset civila, dok je nekoliko stanovnika preminulo zbog hladnoće, nehumanih životnih uvjeta i nedostatka odgovarajuće medicinske pomoći.

U Domovinskom ratu Škabrnja je izgubila 56 civila i 25 hrvatskih branitelja. Nakon završetka ratnih djelovanja još je šestero mještana smrtno stradalo od zaostalih mina i eksplozivnih sredstava.

Prema podacima o ukupnim stradanjima do oslobođenja u vojno-redarstvenoj operaciji Oluja 1995. godine, broj žrtava dosegnuo je 86.

Iza tih brojki ostale su brojne obiteljske tragedije, razoreni domovi i sjećanja koja ni nakon tri i pol desetljeća nisu izblijedjela.

Za zločine pravomoćno osuđeni, ali mnogi nisu izdržali kazne

Pitanje kažnjavanja odgovornih za zločine u Škabrnji i danas je jedno od bolnih poglavlja ove tragedije.

Prema dostupnim podacima, samo su dvije osobe odslužile zatvorske kazne zbog zločina počinjenih u tom mjestu, dok su drugi osuđenici izbjegli izvršenje kazni jer im se sudilo u odsutnosti.

Među osuđenima je Zorana Banić, nekadašnja medicinska sestra, koja je proglašena krivom za sudjelovanje u napadu i ubojstvima stanovnika Škabrnje 18. studenoga 1991. Nakon izdržane zatvorske kazne na slobodu je izašla krajem 2007. godine.

Županijski sud u Zadru donio je presudu kojom je za ratne zločine u Škabrnji krivima proglašeno 18 osoba, od ukupno 26 obuhvaćenih optužnicom. Presuda je postala pravomoćna u lipnju 1998. godine.

Jedini optuženik koji je bio prisutan tijekom tog postupka bio je Jovan Badžoka, osuđen na deset godina zatvora.

Ratko Mladić, čije se ime povezuje sa zapovijedanjem napadom na Škabrnju, nije zasebno osuđen za zločine počinjene u tom mjestu. Međunarodni kazneni sudski mehanizam potvrdio mu je doživotnu zatvorsku kaznu zbog genocida i drugih ratnih zločina počinjenih tijekom rata u Bosni i Hercegovini.

Škabrnja se prisjeća svojih žrtava uz Kolonu sjećanja

Obilježavanje 35. godišnjice stradanja Škabrnje okupit će obitelji poginulih, hrvatske branitelje, mještane, predstavnike državnih institucija i brojne građane koji će odati počast žrtvama.

Prema najavljenom protokolu, izaslanstvo Vlade Republike Hrvatske predvodit će potpredsjednici Vlade i ministri Oleg Butković i Tomislav Ćorić, dok će predsjednika Republike Zorana Milanovića predstavljati predstojnik njegova Ureda Orsat Miljenić.

Komemorativni program počet će u 9.45 sati u zaseoku Ambar, jednom od mjesta najtežih stradanja tijekom napada.

Nakon toga slijedi Kolona sjećanja, odnosno hodnja do Spomen-obilježja masovne grobnice, gdje će biti položeni vijenci u znak poštovanja prema ubijenima.

Za sve poginule u Domovinskom ratu bit će služena sveta misa u crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije.

Program će završiti u 13 sati tradicionalnom hodnjom „Korak po korak“ do spomen-obilježja na mjesnom groblju svetog Luke.

Trideset pet godina sjećanja na žrtvu Škabrnje

Škabrnja je tijekom Domovinskog rata pretrpjela golema razaranja, ali je nakon oslobođenja ponovno izgrađena. Stanovnici su se vratili svojim domovima, obnovili mjesto i nastavili život, čuvajući uspomenu na one koji povratak nisu dočekali.

Danas je Škabrnja, uz Vukovar, jedan od najsnažnijih simbola hrvatskog stradanja i otpora tijekom Domovinskog rata.

Svaki 18. studenoga podsjeća na živote koji su nasilno prekinuti, obitelji koje su ostale bez svojih najmilijih i žrtvu koju su podnijeli hrvatski branitelji i civili.

I 35 godina poslije poruka Škabrnje ostaje ista – žrtve se ne smiju zaboraviti, a istina o počinjenim zločinima mora se čuvati za buduće generacije.