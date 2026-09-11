33-godišnji Splićanin imao punu sobu pitara s marihuanom

Policijski službenici Prve policijske postaje Split dovršili su kriminalističko istraživanje nad 33-godišnjim muškarcem za kojeg je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo „Neovlaštena proizvodnja i promet drogama“.

U sklopu kriminalističkog istraživanja, prilikom pretrage stana na području Splita, policijski službenici su u sobi koja je u cijelosti prilagođena za uzgoj droge, pronašli opremu za unutarnji uzgoj i ukupno 27 stabljika marihuane, visine od 30 do 120 centimetara, koje su bile zasađene u posude za uzgoj. Također, pronađena je i oduzeta metalna mrvilica s tragovima droge i manja količina marihuane.

Muškarac je uhićen, odveden u policijsku postaju i nad njim je provedeno kriminalističko istraživanje te je zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo „Neovlaštena proizvodnja i promet drogama“ uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku. U daljnjem postupku odveden je sucu istrage, koji mu je odredio istražni zatvor.