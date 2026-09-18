32. PUT PRED SUDOM Tvrdio da je Supermanov sin i da dolazi s Jupitera

Državljanin Bosne i Hercegovine u dobi od 41 godine osuđen je na sudu u francuskom Nantesu na deset mjeseci zatvora. To mu je 32. put da se zbog sličnih kaznenih djela našao pred sudom. Ovog puta presuda je donesena zbog niza krađa u trgovinama u središtu grada, prenosi Index.

Tijekom suđenja pažnju je privukao izjavama da dolazi s planeta Jupitera i da je Supermanov sin. Mediji navode da je riječ o muškarcu koji ima povremene shizofrene epizode, a na tu se okolnost pozivala i njegova obrana.

Sud je, međutim, procijenio da njegovo stanje u trenutku počinjenja djela nije u potpunosti isključivalo uračunljivost pa je proglašen pravno odgovornim za krađe.

Poznat francuskom pravosuđu

Muškarac je francuskom pravosuđu dobro poznat jer se prije ovog postupka pred sudom pojavio čak 31 put. U većini slučajeva sudovi su zaključili da mu uračunljivost nije bila smanjena. U osam postupaka u kojima je procijenjeno suprotno, presude su naknadno izbrisane iz njegove evidencije.

Između psihijatrije i zatvora

Njegov odvjetnik Corentin Roger ukazao je na problem koji, prema njegovim riječima, traje već dvadesetak godina. Odvjetnik tvrdi da se muškarac praktički neprestano kreće između psihijatrijskih ustanova i zatvorskih ćelija.

Problem nastaje kada ponovno bude pušten na slobodu. Roger objašnjava da tada izostaje odgovarajući nadzor i kontinuirano praćenje njegovog stanja, nakon čega on ponovno čini kaznena djela i završava pred sudom.