31. Split Film Festival: Večeras u Kinu Karaman svjetska premijera filma Aydinlar- Where the World Ends

Večeras, 16. rujna, u Kinu Karaman održat će se svjetska premijera filma Aydinlar-Where the World Ends njemačke redateljice Diane Naecke, jednog od naslova iz konkurencije dugometražnog filma 31. Split Film Festivala. Projekcija počinje u 21 sat, a ulaz na svjetsku premijeru je besplatan dok se ostale projekcije u Kinu Karaman naplaćuju.

Projekcija filma Afterword redatelja Yi-Chianga Lina prvotno predviđena za 16. rujna u 21 sat, prebačena je na 17. rujna u 22:30.

Aydinlar-Where the World Ends treći je dugometražni dokumentarni film Diane Naecke, inače berlinske filmašice, novinarke i vizualne umjetnice. Film polazi od neobične distopijske premise nestanka mora i kroz atmosferičan pristup prati zajednicu koja i dalje vjeruje u njegov povratak.

Jučerašnji program ponovno se odvijao na sve četiri festivalske lokacije. U Kinu Karaman održan je novi blok konkurencije kratkometražnog filma, dok je u Kinoteci Zlatna vrata prikazan She Who Passes Through Time, nakon kojeg je uslijedio program hrvatskog kratkometražnog filma sa šest naslova. U Academia Clubu Ghetto prikazan je Mother Age, a u Salonu Galić nastavljena je izložba konkurencije medijske umjetnosti kao i radionica poetske fotografije i filma za djecu.

Danas program u Kinu Karaman počinje u 19 sati novim blokom konkurencije kratkometražnog filma. U 21 sat slijedi svjetska premijera Aydinlar-Where the World Ends.

U Kinoteci Zlatna vrata program počinje u 18:30 projekcijom filmova iz Forum programa. Forum program se nastavlja u 20h u Academia Clubu Ghetto

U Salonu Galić nastavlja se konkurencija medijske umjetnosti, dok se od 13 sati održava posljednji dan radionice poetske fotografije i filma za djecu od 9 do 15 godina. Nakon radionica slijedi izložba radova nastalih tijekom četverodnevnog programa.

Program 31. Split Film Festivala nastavlja se do 18. rujna na festivalskim lokacijama u Splitu. Kompletan raspored projekcija i događanja dostupan je na službenoj web stranici festivala.