31. Split Film Festival: Festival se danas širi i na četvrtu lokaciju

Nakon što je u subotu u Kinu Karaman otvoren filmski program 31. Split Film Festivala, festival je u nedjelju, 13. rujna, nastavio program na tri lokacije-u Kinu Karaman, Kinoteci Zlatna vrata i Salonu Galić. Danas, u ponedjeljak 14. rujna, program se nastavlja projekcijama dugometražnih i kratkometražnih filmova, hrvatskim filmom, posebnim programima i Focus programom u Academia Clubu Ghetto.

U Kinu Karaman sinoć su prikazana dva filma iz konkurencije dugometražnog filma. Program je u 19 sati donio film Where the Sun Shines Bright, dok je u 21 sat prikazan Glorious Summer.

U Kinoteci Zlatna vrata u 18:30 održana je retrospektiva Aleksandra Stasenka, ostvarena u suradnji s Hrvatskim državnim arhivom. Program je obuhvatio četiri filma- Pogled u sumrak, Miting u Odjelu IV F, Posljednji i Vrijeme heroja. Sva četiri naslova prikazana su u istom terminu, a riječ je o digitaliziranim filmovima autora čiji je opus snažno vezan uz Split i Dalmaciju. Nakon retrospective, u Zlatnim vratima prikazan je i hrvatski dugometražni film Među nama redateljice Laure Pascu.

Program se odvijao i u Salonu Galić, gdje je nastavljena Konkurencija medijske umjetnosti, otvorena u petak, 11. rujna. Izložba je bila dostupna publici od 10 do 13 te ponovno od 17 do 21 sat, dok je u 13 sati održana radionica poetske fotografije i filma za djecu. Radionica se nastavlja i narednih dana, do 16. rujna nakon čega slijedi izložba radova nastalih na radionici.

Danas se program nastavlja na tri festivalske lokacije, uz ukupno više različitih programskih blokova. U Kinu Karaman u 19 sati počinje program konkurencije kratkometražnog filma. Na rasporedu su The Day’s Mother, the Night’s End, Mother of a Son, Love’s a Bitch, Blue, Film Copacabana i M.. Program kratkometražnog filma nastavlja se u 21 sat projekcijom Chihiro I Akemi, naslova iz konkurencije dugometražnog filma.

U Kinoteci Zlatna vrata od 18:30 nastavlja se program posvećen dalmatinskom eksperimentalnom filmu. U istom terminu prikazuju se Monolog o Splitu, Fluorescencije, Šir haširim, Leroj, Meditacije, Navigacije, Okolo naokolo, Escape, Splitski akvarel i Ja, domaćica.

U 20:30 u Zlatnim vratima slijedi hrvatski filmski program s naslovima Zaljev, redateljice Paule Skelin i Sluga, Matije Debeljuha. Oba filma dio su programa hrvatskog filma.

Academia Club Ghetto danas u 20 sati donosi Focus shorts program, u sklopu kojeg će biti prikazana četiri kratkometražna filma: Jeem 1983, Dying of the Young Deer, Muse i Future of…

Festival tako nakon prvog punog dana nastavlja širiti program izvan glavne festivalske kino lokacije, uz paralelne projekcije i posebne programe na još tri gradske adrese.

Kompletan raspored i informacije o svim programima dostupni su na službenoj stranici Split Film Festivala.