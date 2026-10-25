30-minutna metoda odmrzavanja mljevenog mesa pokazala se kao najbolja

Mljeveno meso osnova je mnogih brzih i popularnih jela, od umaka bolognese i burgera do nadjeva za tacose. Zato ga mnogi čuvaju u zamrzivaču, no pravilno odmrzavanje ključno je ne samo za brzinu pripreme nego i za sigurnost hrane. Kako bi se utvrdio najbolji postupak, testirano je pet najčešćih metoda odmrzavanja, prenosi Index.

Zašto je važno pravilno odmrznuti meso?

Odmrzavanje mesa može zakomplicirati pripremu obroka, osobito ako ste ga zaboravili na vrijeme izvaditi iz zamrzivača. Iako se čini primamljivim ubrzati proces potapanjem u vruću vodu ili ostavljanjem kraj izvora topline, takav postupak je opasan. Meso tada ulazi u temperaturnu "opasnu zonu", koja se kreće od 4,5 do 60 °C. U tom se rasponu bakterije poput salmonele, E. coli i listerije mogu brzo razmnožiti i povećati rizik od trovanja hranom.

Kako je proveden test

U testu su provjerene tri službeno odobrene metode, kao i dvije česte, ali sigurnosno upitne prakse: odmrzavanje na sobnoj temperaturi i pod tekućom vodom. Mjerilo se vrijeme potrebno za svaku metodu, a digitalnim termometrom provjeravala se temperatura mesa kako bi se utvrdilo je li ušlo u opasnu zonu.

Kako je ranije objasnio stručnjak za znanost o hrani Kenji López-Alt, stanjivanje namirnica prije zamrzavanja ubrzava i smrzavanje i odmrzavanje jer se povećava površina u odnosu na volumen. Zbog toga je svaka metoda testirana na dva uzorka: na mesu oblikovanom u plosnati disk debljine jednog centimetra te na mesu u standardnom blok pakiranju iz trgovine.

Rezultati testiranja po metodama

Odmrzavanje u hladnjaku najjednostavniji je i najsigurniji postupak. Meso se stavi na tanjur ili lim i ostavi u hladnjaku dok se ne otopi. Prema riječima stručnjaka, hladnjak podešen na temperaturu nižu od 4 °C jamči da meso nikad neće ući u opasnu temperaturnu zonu. Tako odmrznuto meso može stajati još tri do pet dana. Ipak, ovo je i najsporija metoda: tankom pakiranju trebalo je gotovo 19 sati, a bloku puna 24 sata.

Mikrovalna pećnica nudi najbrže rješenje. Uz korištenje funkcije za odmrzavanje ("defrost"), tanki paket gotov je za manje od osam minuta, a blok za oko 11. Savjetuje se da se meso tijekom procesa okreće. Glavni nedostatak je neravnomjerno odmrzavanje, zbog čega se rubovi mogu početi kuhati dok je sredina još zaleđena. Tekstura mesa nakon toga može biti suša, a obavezna je trenutna termička obrada.

Potapanje u posudu s hladnom vodom također je relativno brza metoda. Ključno je da je meso u hermetički zatvorenoj vrećici i da se voda mijenja svakih 30 minuta. Tanko pakiranje bilo je odmrznuto za samo 30 minuta. Bloku je trebalo sat i 15 minuta.

Odmrzavanje pod mlazom tekuće vode ne preporučuje se. Osim što se troše velike količine vode, postupak nije bio osjetno brži, a za pakiranje u bloku trajao je i duže od potapanja u posudu.

Ostavljanje mesa na sobnoj temperaturi najopasniji je pristup. Stručnjaci upozoravaju da se time meso predugo izlaže temperaturama na kojima se bakterije brzo množe. Dok se tanki paket otopio za sat i pol i ostao siguran, blok se odmrzavao više od tri sata, a njegovi su rubovi dosegli rizičnu temperaturu.

Konačna preporuka: Koji način odabrati?

Mikrovalna pećnica je bez sumnje najbrži način odmrzavanja, ali zbog neravnomjernog djelovanja i utjecaja na teksturu mesa trebala bi biti samo krajnja opcija. Mnogo bolja alternativa za brzu pripremu je odmrzavanje u hladnoj vodi, pogotovo ako je meso prethodno spljošteno u tanji paket - tada je gotovo za samo 30 minuta.

Ukupno najboljom metodom smatra se odmrzavanje u hladnjaku. Iako traje najduže, zahtijeva najmanje aktivnog sudjelovanja, najsigurnija je i najbolje čuva kvalitetu mesa. Ako se planovi za večeru promijene, tako odmrznuto meso sigurno je za upotrebu još nekoliko dana. Stoga, ako imate vremena za planiranje, hladnjak je uvijek najbolji izbor. Za sve ostale situacije, pobjednik je tanko pakirano meso odmrznuto u hladnoj vodi.