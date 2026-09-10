30-godišnjaku iz Dalmacije pronađena veća količina marihuane i laboratorij za proizvodnju marihuane

Policijski službenici Postaje granične policije Gruda su operativnim radom na terenu došli do saznanja o proizvodnji i distribuciji marihuane na području Konavala te su zatražili nalog za pretragu doma i drugih prostorija 30-godišnjeg korisnika.

Prije same pretrage, 30-godišnjak je policijskim službenicima izručio tanjur s manjom količinom marihuane pomiješane s duhanom i dvije veće plastične kutije u kojima se nalazila marihuana, jedna težine 340 grama, a druga težine 727 grama.

Ukupno je pronađeno 1,067 kg marihuane.

Uz to, pretragom je u podrumu kuće pronađen laboratorij za proizvodnju marihuane i 57 plastičnih kanti u kojima se nalazila zemlja i ostaci stabljika cannabis marihuane.

Kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno kako je 30-godišnjak marihuanu sadio i sušio te dalje prodavao konzumentima, a osim toga utvrđeno je kako je proizvedenu marihuanu u svom domu davao na uživanje dvojici muškaraca.

Sva pronađena droga, kao i oprema za proizvodnju droge, su uz potvrdu oduzeti, a 30-godišnjak uz kaznenu prijavu, zbog sumnje da je počinio kaznena djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama i omogućavanje trošenja droga, kasno sinoć predan u pritvorsku jedinicu Policijske uprave dubrovačko-neretvanske.