30-godišnjak vozio motocikl pijan: Dobio 660 eura kazne i zabranu upravljanja

U subotu, 6. rujna u 02.24 sati u Zadru u Ulici kralja Tvrtka policijski službenici Postaje prometne policije Zadar zaustavili su i kontrolirali 30-godišnjeg hrvatskog državljanina koji je upravljao motociklom zadarskih registarskih oznaka.

Kontrolom i alkotestiranjem vozača utvrđeno je da vozilom upravlja pod utjecajem alkohola u organizmu u koncentracija od 1,44 g/kg.

Vozač je isključen iz prometa te mu je sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, izdan prekršajni nalog uz novčanu kaznu od 660,00 eura i zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 2 mjeseca.