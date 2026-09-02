3. Skradinski festival rižota od zaborava spašava tingul: Priča o jelu koje miriše na starinu i pravi skradinski način života

Ako ste mislili da Skradin krije samo tajnu čuvenog skradinskog rižota oko kojeg se kuhača vrti satima, pripremite se za još jedno gastronomsko iznenađenje. Nadolazeći, 3. Skradinski festival rižota i načina života na scenu dovodi još jedno pomalo zaboravljeno, a izuzetno moćno jelo s potpisom starine — tradicijski tingul.

Poznat i pod lijepim nazivom „Božićni riži", ovaj rižot s iznutricama od kokoši i pijetla jelo je koje doslovno miriše na djetinjstvo, nedjeljne obiteljske stolove i kuhinje naših baka. Zanimljivo je da se u skradinskom kraju tingul oduvijek spremao za sam Božić, a potpuno istu kulinarsku tradiciju navodno i dan-danas ljubomorno čuvaju i u Veneciji.

Što tingul čini tako posebnim?

Za razliku od klasičnih jela od peradi, u skradinski tingul idu isključivo iznutrice — srca, želudci i jetrica — dok se fino meso kokoši i pijetla koristi za kuhanje moćnog temeljca. Sve počinje kako i priliči dalmatinskoj spizi: strpljivim dinstanjem kapule i luka na domaćoj masnoći.

Glavna zvijezda koja daje puninu i gustoću šugu jest jetrica. Ona je osjetljiva, traži ruku koja zna što radi i preciznu termičku obradu kako bi okusi ostali u savršenom balansu. Baš kao i kod čuvenog skradinskog rižota, temeljac za podlijevanje mora biti jak i bogato začinjen, a priprema traži ono najvažnije — strpljenje, laganu vatru i puno ljubavi. Rezultat? Meso iznutrica koje se topi u ustima i šug tako aromatičan da traži kap više dobrog lokalnog vina.

Svaki lokalni kuhar, uz skradinski rižot, ima lijepe riječi i za tingul. „To je jedno posebno, delikatno jelo, rekao bih još osjetljivije i nježnije od rižota. Pogotovo kada ga radimo od pravog pivca, kada meso polako pušta svoju emulziju i daje jelu onu posebnu punoću. Tingul je vrlo specifičan i svakako zavrjeđuje pažnju“, ističe Tome Računica, koji će i ove godine s ekipom restorana Cantinetta biti zadužen za pripremu skradinskog rižota.

„Pripreme za Festival itekako su u tijeku. Kada pripremate ovako velike količine, sve mora biti pomno odabrano i pripremljeno – od dobrih namirnica, domaće kapule i kvalitetnog mesa. Sve se radi s posebnom pažnjom jer želimo da ono što ćemo poslužiti bude pravi, iskonski skradinski rižot, onakav kakav se kroz povijest pripremao, u velikim količinama, za ljude i za zajedništvo. Upravo je ovaj Festival jedinstvena prilika da vratimo taj duh i pokažemo što rižot zapravo znači za Skradin.“

Da se u Skradinu rižot priprema s posebnom pažnjom, najbolje potvrđuju dojmove posjetitelja s dosadašnjih izdanja Festivala. Do 12. i 13. rujna zato već sad nestrpljivo odbrojavamo. „Prošle godine su posjetitelji iz Skradina ponijeli zaista fantastične dojmove. Posebno mi je drago kada to kažu ljudi koji su zahtjevniji i koji su puno toga jeli i kušali. U današnje vrijeme nije lako zadovoljiti toliku masu ljudi na jednom malom prostoru, ali kada imaš dobru volju, dobru ekipu i ljubav prema onome što radiš – onda možemo sve. I upravo to je moje najveće zadovoljstvo – pripremati rižot zajedno sa svojim prijateljima i cijelom ekipom. Još moram istaknuti da ono što mene najviše veseli jest kada mi moj susjed, čovjek od 80 godina, nakon što proba rižot kaže: „E, to je to. To je taj rižot.“ To je za mene najveća nagrada.“

I ove godine na štandovima skradinskih kuhara moći ćete kušati originalni skradinski rižot, a s nestrpljenjem se očekuje i dolazak gostiju iz svih krajeva Lijepe Naše, ali i šire.

„Otvoreno i punog srca pozivam sve da nam se pridruže u Skradinu, da zajedno provedemo još jedan kraj ljeta u dobroj, ležernoj i domaćinskoj atmosferi. Dođite zbog rižota, tingula, vina i dobre hrane, i naravno, dobre zabave“, zaključuje Tome Računica.

Manifestacija koja slavi nešto više od same spize

Da Skradin nije samo točka na karti, nego grad koji čuva svoj originalni način života, potvrđuje i gradonačelnik Antonijo Brajković:

„Treće izdanje Skradinskog festivala rižota i načina života potvrđuje da smo u svega nekoliko godina stvorili manifestaciju koja je postala jedan od prepoznatljivih simbola našega grada. Posebno nas veseli što je prošlogodišnji Festival proglašen Gastronomskim događajem godine na Danima hrvatskog turizma, što nam je veliko priznanje, ali i obveza da Festival iz godine u godinu činimo još sadržajnijim i prepoznatljivijim.

Skradinski rižot ovdje nije samo jelo. On govori o strpljenju, druženju, obitelji i tradiciji koja se prenosi generacijama – upravo o onom načinu života koji želimo sačuvati i predstaviti našim gostima. Želja nam je da Festival iz godine u godinu raste, ali da pritom ostane autentično skradinski. Pozivam sve da nam se pridruže i dožive Skradin kroz njegove okuse, ljude i način života."

Ako tražite razlog za vikend bijeg, zaokružite ove datume na kalendaru – 12. i 13. rujna. Dođite u Skradin, osjetite miris rižota (u množini!), popijte čašu domaćeg vina i doživite sporu, dobru energiju skradinskih ulica. Vidimo se!