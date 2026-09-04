3. Skradinski festival rižota i načina života okuplja kuhare iz Italije, Litve i Mađarske, uz posebnu ulogu lokalnih vinara

Sitno se odbrojava do početka 3. Skradinskog festivala rižota i načina života, koji će 12. i 13. rujna Skradin ponovno pretvoriti u nezaobilazno središte dalmatinske gastronomske scene. Prilikom osmišljavanja naziva festivala, riječ „rižoti“ namjerno je istaknuta u množini – jer, iako je nesporni kralj ove manifestacije autohtoni skradinski rižot, festival iz godine u godinu širi svoje kulinarske horizonte te slavi raznolikost pripreme ove tradicionalne namirnice.

Međunarodna dimenzija: Inozemni gosti kuhaju svoje tradicionalne rižote

Ovogodišnje izdanje donosi veliku novost i snažan međunarodni pečat. Grad Skradin i Turistička zajednica Grada Skradina sudjeluju u novom EU projektu „THERRA“ (financiranom kroz program CERV), koji okuplja partnere iz triju europskih zemalja.

Tako će nam pravu kulinarsku atrakciju pripremati gosti i kuhari iz partnerskih gradova:

Iseo (Italija) – domovina talijanskog rižota donosi svoje autentične recepte

Trakai (Litva) – predstavit će specifične okuse i tradiciju sjeverozapadne Europe

Keszthely (Mađarska) – donosi bogatu gastronomsku baštinu regije Balatona

Svi inozemni partneri će nam pripremati svoje lokalne rižote, pružajući posjetiteljima jedinstvenu priliku da na jednom mjestu usporede raznolike tehnike, sastojke, okuse i kulinarske tradicije. Središnja zvijezda vikenda i dalje ostaje skradinski rižot, čija priprema zahtijeva sate strpljenja i predanosti pod vodstvom Tome Računice, restorana Cantinetta i lokalnih meštara, uz poseban gostujući kulinarski autoritet – legendarnog Stevu Karapandžu.

Skradinski vinari: Vina koja se na festivalu popiju do posljednje kapi

Poznato je da vrhunsko jelo traži i vrhunsku kapljicu. Skradinski vinari nadaleko su poznati po kvaliteti svojih vina, a festivalska tradicija već sada bilježi jedno nepisano pravilo – vina skradinskih vinara na ovom se festivalu redovito popiju do posljednje kapi!

Posjetitelji će rižote moći sljubiti s ponudom ponajboljih lokalnih vinarija:

OPG Mate Sladić

Vinarija Sladić

Vinarija Bibich

Burnum

OPG Chiara

Ško vina

Vikend uživanja u dalmatinskom načinu života

Pored gastronomske i enološke ponude, posjetitelje očekuje i sjajan zabavni program. U subotu, 12. rujna, za vrhunsku atmosferu i pjesmu zadužen je Dražen Zečić, dok je nedjelja, 13. rujna, rezervirana za "Slatki dan", s čuvenom Skradinskom tortom kao vladaricom slastica te ponudom domaćih proizvoda lokalnih OPG-ova.

Svakako, dio ponude bit će i neizostavni Žižula spritz, osvježavajućeg okusa i mirisa koji savršeno nadopunjuje skradinski šušur i bogatu gastro ponudu.

Dođite u Skradin 12. i 13. rujna, kušajte rižote u svim njihovim verzijama, nazdravite vrhunskim domaćim vinima i doživite autentičan priču o tradiciji i dalmatinskom načinu života!