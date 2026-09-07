3. Festival rižota i načina života: Dva dana čistog hedonizma i tradicije u srcu Skradina

Vikend pred nama donosi savršen spoj slanih i slatkih autohtonih jela, stručnih sadržaja te bogatog glazbenog programa:

Subota (12. rujna) – Dan skradinskog rižota & Konferencija: Prvi dan Festivala započinje stručnim skupom o ruralnom razvoju, a nastavlja se kulinarskim spektaklom posvećenim gastrokultu Skradina – čuvenom skradinskom rižotu čija priprema traje satima. Posjetitelje očekuje kuhanje uživo, prezentacija vrhunskih rižota iz cijele Hrvatske i inozemstva te skradinska vina. Kruna večeri bit će veliki koncertni spektakl Dražena Zečića od 20:30 sati na Trgu Male Gospe, uz zabavu i DJ Mengrena!

Prvi dan Festivala započinje stručnim skupom o ruralnom razvoju, a nastavlja se kulinarskim spektaklom posvećenim gastrokultu Skradina – čuvenom skradinskom rižotu čija priprema traje satima. Posjetitelje očekuje kuhanje uživo, prezentacija vrhunskih rižota iz cijele Hrvatske i inozemstva te skradinska vina. Kruna večeri bit će od 20:30 sati na Trgu Male Gospe, uz zabavu i DJ Mengrena! Nedjelja (13. rujna) – Slatki dan: Nedjelja donosi najslađi završetak vikenda. Trg Male Gospe preuzimaju tradicijski kolači i slastice iz raznih krajeva Hrvatske, predvođeni službenom kraljicom festivala – skradinskom tortom, uz opuštene zvuke Acoustic dua Libar.

Stručni i edukativni program: Konferencija o ruralnom razvoju i radionice uživo

Uz bogat gastro i zabavni sadržaj, ovogodišnji Festival nosi i snažnu edukativnu dimenziju. U subotu, 12. rujna, s početkom u 11:00 sati u Društvenom centru grada Skradina održat će se stručna konferencija „Eno-gastro manifestacije kao pokretači ruralnoga razvoja – Povezivanje poljoprivrede i održivog turizma kroz instrumente ZPP-a“.

Kroz plenarna predavanja i tri atraktivne panel-rasprave, vodeći stručnjaci iz Hrvatske, Italije, Litve i Mađarske, predstavnici turističkih zajednica, LAG-ova, ministarstava i renomirani chefovi raspravljat će o:

brendiranju autohtonih proizvoda i kratkim lancima opskrbe (uz projekt „Ajmo lokalno“ ),

), prijenosu tradicijskih znanja i očuvanju europskoga kulinarskog identiteta,

filozofiji Slow Fooda i skradinskog načina života kao odgovoru na masovni turizam,

i skradinskog načina života kao odgovoru na masovni turizam, strateškom upravljanju eno-gastro destinacijama na primjerima dobre prakse.

Subota u znaku rižota: Od skradinskog klasika do internacionalnih okusa

Subotnji kulinarski spektakl „Rižot za sve“ te kulinarske demonstracije uživo okupit će vrhunske majstore kuhinje i goste iz cijele Europe. Središte priče svakako je nezaobilazni skradinski rižot kojeg već od 15:00 sati na Trgu Male Gospe priprema Tome Računica (Cantinetta, Skradin), pa svi koji ne mogu iščekati večer već tada mogu degustirati ovo slasno jelo. Tu je i tradicijski tingul kojeg će po starom skradinskom receptu pripremati Anita Banić (Obrt Grgo).

Posjetitelji će moći kušati bogat izbor maštovitih i tradicijskih interpretacija rižota, a bonovi za jela i pića se mogu kupit već od sutra (utorak, 8. rujna), od 14:00 do 20:00 sati u uredu TZ Skradin. Uživat ćemo u ovim rižotima:

Rižot od pancete i butternut tikve te Žižula Spritz – Tome Biluš (Špajza, Šibenik) i Marko Pokrovac

– Tome Biluš (Špajza, Šibenik) i Marko Pokrovac Rižot sa sušenim pomadorama, motrom i tikvicama – Katija Guljelmović (OPG Pašeta / Okusi Dalmacije, Trsteno – Dubrovnik)

– Katija Guljelmović (OPG Pašeta / Okusi Dalmacije, Trsteno – Dubrovnik) Rižoto sa škampima/kozicama, sušenim rajčicama i tikvicama – Mario Pavić (Restoran Mario, Rogoznica)

– Mario Pavić (Restoran Mario, Rogoznica) Pileći curry rižoto – Stevo Karapandža (Opatija)

– Stevo Karapandža (Opatija) Međimurski kašoto od temfanog kokota – Slađana Zadravec (Gastro riznica / TZ Međimurske županije, Čakovec)

– Slađana Zadravec (Gastro riznica / TZ Međimurske županije, Čakovec) Slatki rižot s umakom od skradinskog voća – Dragica Lukin (Hrvatski savez slastičara, Umag)

– Dragica Lukin (Hrvatski savez slastičara, Umag) Rižot s jadranskim kozicama, motarom i paškim sirom – Srednja škola Bartula Kašića Pag (Marija Čemeljić Pećirko i Teo Bukša)

– Srednja škola Bartula Kašića Pag (Marija Čemeljić Pećirko i Teo Bukša) Tingul – Anita Banić (obrt Grgo)

Festivalsku ponudu dodatno će obogatiti i inozemni gosti sa svojim autentičnim jelima: iz Mađarske (Keszthely) stiže tradicionalni Rizses lecsó, iz Italije (Iseo) rižoto s kobasicom, šafranom, ružmarinom i sirom Grana Padano, dok će se predstaviti i gosti iz Litve (Trakai) sa svojim litvanskim rižotom. Kuhat će; chef Barbara Zanola, grad Iseo Italija, Arvydas Katkus, Deivis Okuško, grad Trakai, Litva i Tamas Gyozo, grad Keszthely, Mađarska.

Nakon kulinarskog dijela, subotnju večer okrunit će glazbeni spektakl – koncert Dražena Zečića s početkom u 20:30 sati, koji uz DJ Mengrena jamči vrhunsku zabavu do kasno u noć na Trgu Male Gospe!

Slatka nedjelja u znaku skradinske kraljice

Povodom nedjeljnog Slatkog dana, razgovarali smo s vlasnicom skradinske Slatke Radionice, Vesnom Nakić, čije slastice s ponosom čuvaju gastronomsku baštinu Skradina.

Lani smo Slatki dan najavili kao novitet, a ove je godine skradinska torta već službeno potvrdila titulu nedjeljne kraljice. Kakav je osjećaj po drugi put pred posjetiteljima predstavljati ovu tradicijsku slasticu i mislite li da Festival bez ovog slatkog završetka jednostavno ne bi bio potpun?

Uvijek je iznimno veliko zadovoljstvo, ali i čast predstavljati svoj grad. Posebno sam ponosna što sam i po drugi put pozvana na Festival rižota i načina života kao osoba koja predstavlja skradinsku tortu – slasticu koja je već desetljećima ponos svake skradinske kuće. Ne bih baš rekla da bi Festival bio nepotpun bez Slatkog dana, ali svakako bi bila velika šteta ne predstaviti desertni dio gastronomske ponude Skradina kad je on već toliko bogat, a skradinska torta nadaleko poznata. Iznimno mi je drago da su Turistička zajednica Grada Skradina na čelu s gđom Bernardom Marasović, kao i sam Grad Skradin, prepoznali tu vrijednost te već od druge godine proširili Festival na Slatki dan.

Poznato je da u pravu skradinsku tortu ne ide ni gram brašna, već mnogo oraha, badema, čokolade, ruma, naranče, skradinskog likera od ruže... Je li izazov pogoditi onu savršenu, sočnu teksturu po kojoj je torta poznata i koliko se u Vašoj Slatkoj radionici strogo držite tog starinskog recepta?

Tako je. Skradinska torta ne sadrži niti gram brašna u sebi i mnogi je s pravom smatraju pretečom modernih, danas tako popularnih bezglutenskih deserata. Nakon stotina napravljenih skradinskih torti, danas ne mogu reći da je izazov postići željeni okus, teksturu i bogatu sočnost, ali svakako mi je trebalo vremena i prakse dok nisam došla do te savršene točke. Naravno da se strogo pridržavam starinskog recepta. Opet, svaka obitelj u Skradinu koja je radi ima ono nešto svoje, neku malu tajnu koju joj doda ili oduzme. Što se mene tiče, s obzirom na to da nisam rodom iz Skradina nego sam se vratila na djedovinu, prije otprilike 25 godina dobila sam originalni recept od dvije divne skradinske dame. Taj sam recept s vremenom tek minimalno tehnički prilagodila kako bih bila sto posto zadovoljna onim što danas s ponosom nudim klijentima, pazeći da se nipošto ne izgube te bogate note koje su neizostavne za skradinsku tortu.

Gledajući posjetitelje koji na Festivalu prvi put kušaju skradinsku tortu, kakve su najčešće reakcije? Otkriju li odmah sve te bogate note naranče, likera, ruma i orašastih plodova, ili ostanu iznenađeni puninom okusa? Je li im jedan komad torte dovoljan?

Moram priznati da nas je prošle godine, na tom prvom Slatkom danu, ugodno iznenadio i ganuo toliki broj posjetitelja, ali i predivnih izlagača iz drugih krajeva Hrvatske koji su svojim tradicionalnim slasticama uveličali manifestaciju. Interes za skradinsku tortu bio je nevjerojatan i doslovno se razgrabila u rekordnom roku!

Nudila sam je na tri načina: kao klasičnu šnitu, u čašici te u obliku kuglica. Šnita je uvijek najtraženiji klasik, ali čašice su bile pravi hit i veliko iznenađenje za mnoge jer su tu tradiciju prvi put vidjeli prezentiranu na jedan moderniji način. Naravno, sadržaj je u sva tri oblika potpuno isti, razlika je samo u estetici prezentacije.

Za one koji vole konkretne torte s čokoladom i orašastim plodovima, a bez teških krema ili kreme uopće, skradinska torta je pun pogodak. Ljudi često ostanu zatečeni bogatstvom okusa. Bez obzira na to što spada u torte bez kreme, njezina nevjerojatna sočnost natjera mnoge da se u čudu zapitaju: "Što je još u njoj, a da nam nitko ne želi reći?".

A je li jedna šnita dovoljna? To je vrlo individualno (smijeh). Bilo je gostiju koji su kupovali i cijele torte te ih nosili u druge krajeve Hrvatske, onih koji bi uzeli po dva ili tri komada, ali i onih koji bi kupili i šnitu i čašicu i kuglice, čisto da sami testiraju ima li razlike.

Kao vlasnica Slatke Radionice u samom srcu Skradina, svakodnevno čuvate tradiciju lokalnih slastica. Što biste poručili posjetiteljima koji u nedjelju dođu na Slatki dan — koji je najbolji način za doista doživjeti i uživati u skradinskoj torti?

Koliko god da se u Slatkoj Radionici bavim modernijim slastičarstvom, njegovanje tradicije je moja velika ljubav i misija. Trudim se naše lokalne proizvode poput smokava, oraha, bajama i likera od ruža redovito implementirati u nove okuse kolača i torti koje osmišljavam.

A posjetiteljima Slatkog dana prije svega želim poručiti da ove godine dolazimo puno spremniji i s puno većim količinama nego lani! Naš Trg Male Gospe na kojem se Festival održava čaroban je sam po sebi. Pozivam sve da u nedjelju poslijepodne dođu u Skradin, opuste se i upiju taj poseban stil života. Najbolji način za doživjeti našu skradinsku tortu je polako, bez žurbe, uz kapljicu sjajnih vina skradinskog kraja, uživajući u svakom bogatom zalogaju. Dođite praznih želudaca i otvorenog srca, te kušajte kako našu kraljicu, tako i sve ostale autohtone slastice koje nam donose dragi gosti i izlagači iz cijele Hrvatske!

Slastičarska baština iz cijele Hrvatske

Uz skradinsku tortu, nedjeljni Slatki dan ponudit će pravi slastičarski mozaik Hrvatske:

Rapska torta – Vilma slastice d.o.o. / Kuća rabske torte (Josip Brna, Rab)

– Vilma slastice d.o.o. / Kuća rabske torte (Josip Brna, Rab) Paške štrike – Srednja škola Bartula Kašića Pag

– Srednja škola Bartula Kašića Pag Zagorski štruklje – Ružica Šafranec (OPG Vrata Zagorja / PJ Štrukljec, Varaždin & TZ Varaždinske županije)

– Ružica Šafranec (OPG Vrata Zagorja / PJ Štrukljec, Varaždin & TZ Varaždinske županije) Međimurska gibanica – Slađana Zadravec (Gastro riznica / TZ Međimurske županije, Čakovec)

– Slađana Zadravec (Gastro riznica / TZ Međimurske županije, Čakovec) Imotska torta i imotski rafioli – TZ Imota (Ivana Ćapin i Stjepan Čelan, Imotski)

– TZ Imota (Ivana Ćapin i Stjepan Čelan, Imotski) Istarske fritule – Dragica Lukin (Hrvatski savez slastičara, Umag) i Stevo Karapandža

– Dragica Lukin (Hrvatski savez slastičara, Umag) i Stevo Karapandža Pelješke kroštule – Katija Guljelmović (OPG Pašeta / Okusi Dalmacije, Trsteno – Dubrovnik)

– Katija Guljelmović (OPG Pašeta / Okusi Dalmacije, Trsteno – Dubrovnik) Torta Makarana, makarski rafioli, broštulani bajami i mini Makarane – TZ Grada Makarske & Matica umirovljenika Makarska (sekcija „Pripovjedači baštine“)

– TZ Grada Makarske & Matica umirovljenika Makarska (sekcija „Pripovjedači baštine“) Trogirski rafijol – Vila Rafijola d.o.o. & TZ Grada Trogira

Vrhunska skradinska vina, Žižula Spritz i izložba HOP proizvoda

Niti jedan gastro doživljaj u Skradinu nije potpun bez čaše vrhunskog vina. Tijekom cijelog festivala posjetitelji će moći degustirati ponudu ponajboljih lokalnih i regionalnih vinarija: Bibich Winery (Plastovo, Skradin), OPG Mate Sladić (Nino Sladić, Plastovo), Vinarija Sladić (Ivan Sladić, Plastovo), Burnum (PZ Vrbničko selo, Knin) te Škovina i OPG Chiara (Drniš / Šibenik).

Autori lanjskog festivalskog hit-koktela imena Žižula Spritz , glavni barmen Marko Pokrovac i Tomislav Biluš, vlasnik šibenskog Vintage bara i bistroa Špajza, i ove godine oba festivalska dana radit će ovo piće u kojem je rijetka mediteranska žižula dobila svoje zasluženo mjesto u čaši.

"Prošlogodišnja premijera prošla je stvarno super. Drago nam je da su ljudi prepoznali ideju i baš su nas ugodno iznenadile reakcije. Posjetitelji su bili pozitivno iznenađeni receptom i okusom, tako da nam je to bio najbolji znak da smo napravili dobru stvar. Poslušali smo komentare i reakcije ljudi koji su ga probali, pa smo ga ove godine samo malo doradili – nismo htjeli mijenjati ono što je dobro, nego ga samo još malo dotjerati. I ove godine koktel pripremamo Marko Pokrovac i ja, a prošle nam je godine bilo toliko odlično da jedva čekamo ponovno raditi zajedno" – ističe Tomislav Biluš, barmen po struci i predsjednik Udruge barmena „Beli“.

Osim u jelima i pićima, posjetitelji će na Trgu kneza Domagoja oba dana moći razgledati i kupiti autentične domaće i otočne proizvode. Na izložbenom dijelu predstavit će se izlagači u sklopu sajmišta i programa Hrvatski otočni proizvod (HOP): Vilma slastice s Rabskom tortom, OPG Kapari (Ksenija Baljkas, otok Kaprije), Gluten Free d.o.o. – Barun iz Lepoglave te regionalna inicijativa „Ajmo lokalno“ Šibensko-kninske županije.

Vidimo se 12. i 13. rujna u Skradinu! Dođite, prepustite se bogatstvu okusa, uživajte u spektaklu Dražena Zečića i doživite autentični mediteranski način života.