26-godišnjakinja vikala na goste, napala policiju i ozlijedila policajku

Policijski službenici Službe kriminalističke policije Policijske uprave dubrovačko-neretvanske i Policijske postaje Dubrovnik dovršili su kriminalističko istraživanje vezano uz narušavanje javnog reda i mira koje se dogodilo u nedjelju, 5. srpnja, oko 20:45 sati, u ugostiteljskom objektu na području Dubrovnika. Prema informacijama policije, u događaju je sudjelovala 26-godišnja hrvatska državljanka koja je vikala na goste objekta, nakon čega je intervenirala policija.

Vrijeđala policajce pa fizički nasrnula na njih

Tijekom policijskog postupanja 26-godišnjakinja je vrijeđala i omalovažavala policijske službenike, a potom je, kako navodi policija, fizički nasrnula na njih. Pritom je lakše ozlijedila policijsku službenicu. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja utvrđeno je da je osumnjičena počinila kazneno djelo napada na službenu osobu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Određen joj jednomjesečni istražni zatvor

Osumnjičena 26-godišnjakinja je kasno sinoć, uz kaznenu prijavu, predana u pritvorsku jedinicu Policijske uprave dubrovačko-neretvanske. Nakon dovršenog ispitivanja, sudac istrage Županijskog suda u Dubrovniku odredio joj je jednomjesečni istražni zatvor.

Osim kaznene prijave, protiv osumnjičene slijedi i optužni prijedlog Općinskom sudu u Dubrovniku zbog narušavanja javnog reda i mira.