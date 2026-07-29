25-godišnjaku u Splitu policija oduzela motocikl, evo zbog čega

Policijski službenici Postaje prometne policije Split su 27. srpnja 2026. godine oko 21.50 sati u Solinu zaustavili motocikl kojim je upravljao 25-godišnjak.

Utvrđeno je da upravlja motociklom prije stjecanja prava na upravljanje vozilima bilo koje kategorije. Motocikl nije imao vidno istaknutu stražnju registarsku pločicu ni njezin nosač, vozač kod sebe nije imao prometnu dozvolu, a njezino je važenje isteklo 19. srpnja 2026. godine. Na motociklu nisu bila ugrađena ni oba propisana retrovizora, što predstavlja veći i opasan tehnički nedostatak. Motocikl i pripadajući ključ tijekom postupanja su privremeno oduzeti, a vozač je uhićen i odveden nadležnom sudu.

Policija je optužnim prijedlogom predložila određivanje zadržavanja u trajanju od 15 dana zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja, kaznu zatvora u trajanju od 60 dana, novčanu kaznu u iznosu od 500 eura. Policija je sudu predložila da se od okrivljenika trajno oduzme motocikl s obzirom na to da je 25-godišnjak do sada tri puta pravomoćno kažnjen zbog upravljanja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje.

Sud ga je proglasio krivim te mu izrekao kaznu zatvora u trajanju od 10 dana i novčanu kaznu u iznosu od 410 eura. Sud je također donio odluku o trajnom oduzimanju motocikla koji će nakon pravomoćnosti odluke postati vlasništvo Republike Hrvatske.