25 godina automobilske čarolije: Stotinjak oldtimera pretvara Zadar u muzej na kotačima

Kalelarga će 5. rujna nakratko postati jedna od najatraktivnijih automobilskih pozornica u Hrvatskoj. Povodom jubilarnog 25. Oldtimer rallyja „100 kilometara Zadra“, u samo središte grada stići će brojni klasični automobili koji će potom krenuti na vožnju prema Arbanasima, poznatom zadarskom naselju i Pakoštanima gdje je predviđen završetak rallyja.

Od legendarnih modela koji su obilježili djetinjstvo i mladost čitavih generacija do rijetkih i pomno restauriranih primjeraka, kolona će ponuditi rijedak prizor – desetljeća automobilske povijesti na jednom mjestu i u pokretu. Za ljubitelje automobila bit će to prilika vidjeti primjerke koji se danas rijetko mogu susresti na cesti, dok će za građane i turiste prolazak kolone biti svojevrsno putovanje kroz vrijeme.

Iza ove priče stoji 25 godina tradicije Oldtimer kluba Zadar koji je od prvih izdanja do danas okupio generacije zaljubljenika u automobile i sačuvao brojne vrijedne primjerke tehničke baštine. Rally tako odavno nije samo vožnja – on je susret ljudi, automobila i priča koje povezuju različite generacije. Bit će održan u znaku koncepta Art&Classic – spoja klasičnih automobila, dizajna, kulturne baštine i životnog stila.

Sudionici će posjetiti Arheološki muzej Zadar i crkvu sv. Donata, čime će automobilsku baštinu povezati s više tisuća godina dugom poviješću grada. Poseban dio programa bit će posjet Arbanasima, gdje će sudionici imati priliku upoznati se s njihovom bogatom 300-godišnjom poviješću, tradicijom i identitetom te saznati više o zajednici koja je ostavila snažan trag u kulturnoj i društvenoj povijesti Zadra. Nakon toga 100 kilometara Zadra nastavlja prema malenom dalmatinskom naselju Pakoštanima, gdje je predviđen završetak rallyja.

Jubilarno izdanje održava se pod pokroviteljstvom Grada Zadra, uz dugogodišnju podršku Zadarske županije, Turističke zajednice grada Zadra i Turističke zajednice Zadarske županije, čime manifestacija dodatno potvrđuje svoju važnost za promociju Zadra i zadarskog kraja.

Subota će biti dan za ljubitelje klasičnih automobila, ali i za sve koji žele vidjeti nešto nesvakidašnje. Oldtimeri kreću s Kalelarge točno u podne, prolaze Arbanasima i nastavljaju prema Pakoštanima – u povorci koja će na nekoliko sati spojiti automobilsku povijest, nostalgiju i turističku razglednicu zadarskog kraja.

25 godina. Bezbroj kilometara. Generacije automobila. I jedna ljubav koja ne stari.