230 volontera vraća šumu iznad Trogira: U Planom sadio i veleposlanik Južne Koreje

Čak 230 volontera okupilo se ove subote u naselju Plano iznad Trogira, gdje je nastavljena velika akcija pošumljavanja opožarenog područja u sklopu kampanje Boranka. Bila je to već 51. akcija ove kampanje, a volonterima se prvi put pridružio i veleposlanik Južne Koreje u Hrvatskoj Seung-buhm Lee, koji je zajedno sa suprugom zasadio dva stabla prijateljstva Hrvatske i Republike Koreje.

U akciji su, uz izviđače i stručnjake Hrvatskih šuma, sudjelovali učenici i nastavnici Srednje škole "Braća Radić" iz Kaštela te čak 140 zaposlenika Raiffeisen banke Hrvatska koji su u Plano stigli iz različitih dijelova zemlje.

Sade se isključivo autohtone vrste

Pošumljavanje se provodi prema stručnim uputama Hrvatskih šuma, a na opožarenom području sade se isključivo autohtone vrste, kombinacijom bjelogorice i crnogorice. Najzastupljeniji su hrast crnika, odnosno česmina, crni jasen, čempres i primorski bor. Glavni organizatori kampanje Boranka su Savez izviđača Hrvatske, Hrvatske šume, Hrvatska gorska služba spašavanja i Ravnateljstvo civilne zaštite, dok se akcije na trogirskom području provode u suradnji s Odredom izviđača Trogir, Gradom Trogirom, DVD-om Trogir, JVP-om Trogir i Gradskim društvom Crvenog križa Trogira.

Dolazak južnokorejskog veleposlanika rezultat je dugogodišnje suradnje Saveza izviđača Hrvatske i Saveza izviđača Južne Koreje, koji je jedan od pokrovitelja Boranke. Predstavnici korejskog saveza prošlog su mjeseca, zajedno s veleposlanikom, boravili u Hrvatskoj u službenom posjetu Savezu izviđača Hrvatske i Hrvatskom saboru, kada je dogovoreno i njegovo sudjelovanje u akciji pošumljavanja.

Seung-buhm Lee pozdravio je volontere i zahvalio im na angažmanu, a sa suprugom i predstavnicima Saveza izviđača Hrvatske i Hrvatskih šuma zasadio je hrast crniku i crni jasen kao stabla prijateljstva dviju država.

"Čestitam vam na ovoj akciji i na tome što se brinete za svoje šume. To je izrazito važno. U Južnoj Koreji šume za naš narod i državu imaju posebno značenje upravo zato što smo ih mnogo izgubili, ali nakon toga još više posadili. U Južnoj Koreji svake se godine održava Nacionalni dan sadnje stabala, kada svi zajedno sadimo nova stabla i na taj način vraćamo svoj dug prirodi", poručio je veleposlanik. Južna Koreja često se ističe kao primjer velikog nacionalnog projekta obnove šuma. Nacionalni dan sadnje stabala ondje se obilježava još od 1949. godine, a prema podacima organizatora Boranke, od tada je na području države posađeno oko 12 milijardi stabala na milijunima hektara površine.

Učenici prvi put uzeli sadnice i lopate u ruke

Velik dio sudionika činili su i učenici Srednje škole "Braća Radić" iz Kaštela, od kojih su mnogi prvi put sudjelovali u organiziranom pošumljavanju. Petra, Lisa i Lara iz 1.a razreda veterinarskih tehničara poručile su kako su, unatoč vrućini i zahtjevnom terenu, jutro provele radeći nešto korisno. Mia, Gabrijela i Klara iz 2.b razreda agroturističkih tehničara zajedno su posadile deset sadnica, dok su Lana, Lucijana i Vana iz 1.e razreda tehničara nutricionista istaknule kako su ponosne na svoj doprinos.

Svoj su doživljaj prenijeli i Ivano iz četvrtog te Leo iz drugog razreda gimnazije.

"Nas dvojica smo posadili sedam sadnica. Teren je bio dosta težak, ali uz dobru organizaciju i pomoć šumara i izviđača, sve je bilo dobro. Nije baš uobičajeno subotom ujutro biti u društvu korejskog veleposlanika i baš nam je drago da nam se danas pridružio i pomogao u sadnji", kazali su.

Iz Raiffeisen banke stiglo čak 140 volontera

Među 230 sudionika posebno brojna bila je skupina od 140 volontera Raiffeisen banke Hrvatska. Banka je partner kampanje Boranka već osmu godinu, a njezini će zaposlenici s pošumljavanjem Planog nastaviti i u nedjelju. Ivan Tolić, direktor Upravljanja ljudskim i organizacijskim potencijalom i održivosti Raiffeisen banke Hrvatska, istaknuo je da posljednji veliki požari u Dalmaciji dodatno pokazuju važnost ovakvih akcija.

"Nakon nedavnih velikih požara kod Omiša i u drugim mjestima Dalmacije, još više osjećamo koliko ovakve akcije znače, ne samo za prirodu, nego i za ljude koji ovdje žive. Ovog vikenda oko 140 nas iz Raiffeisen banke volontira u mjestu Plano kod Trogira i sadi novu šumu na opožarenom području. Ovo nam je već osma Boranka i baš nas veseli biti dio ove velike akcije", poručio je Tolić. Volonterima su tijekom akcije bile osigurane sadnice, alat za sadnju, radne rukavice, voda, sendviči i voće, kao i stručni nadzor djelatnika Hrvatskih šuma.

Nakon Planog akcije sele u Medenu kod Segeta

Pošumljavanje Planog nastavlja se i u nedjelju te ponovno u subotu, 10. listopada, nakon čega se akcije Boranke sele na opožareno područje naselja Medena kod Segeta.

Prema podacima organizatora, u dosadašnjim akcijama Boranke sudjelovalo je više od 13.800 volontera iz Hrvatske i inozemstva. Na požarištima u okolici Splita, Solina, Makarske, Trogira, Zadra i Šibenika posađeno je više od 140.000 novih stabala kroz sadnice, sjeme i žir. Organizatori ističu kako je time Boranka postala najveća europska volonterska akcija pošumljavanja požarišta.

Ime kampanje nastalo je od izgorjelih borova koji su iskorišteni za izradu posebnih pastelnih bojica nazvanih "boralice".

Uz Savez izviđača Hrvatske, Hrvatske šume, HGSS i Ravnateljstvo civilne zaštite, u projektu sudjeluju i druge institucije i organizacije, među kojima je Crveni križ. Glavni sponzori ovogodišnje Boranke su Raiffeisen banka, Radenska Adriatic, Henkel, DM, Mall of Split, mer i Dacia. Kampanju kao pokrovitelji podržavaju Europski parlament, Ministarstvo europskih i vanjskih poslova Republike Austrije, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva RH, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih RH, Američka gospodarska komora, veleposlanstva Kanade i Južne Koreje, UHDDR te agencije IMAGO i HEARTH.

Boranka se posljednjih godina proširila i izvan Hrvatske. Već četvrtu godinu provodi se u Sjevernoj Makedoniji, treću godinu u Crnoj Gori, drugu u Bosni i Hercegovini, dok od ove godine akcije kreću i u Albaniji.